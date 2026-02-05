Auto se salva de caer al vacío desde puente tras chocar con tráiler

Un vehículo compacto que chocó contra un tráiler en un puente en Avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, por pocos centímetros evitó caer varios metros al vacío, pues la protección metálica cedió por el impacto.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la estación Fortuna del Tren Suburbano, en el vehículo particular viajaba una pareja que vivió momentos de angustia, pues el cofre de la unidad quedó prácticamente en el aire, al igual que las llantas delanteras.

La zona donde ocurrió el choque es una curva de incorporación al puente, en donde transitan vehículos pesados, muchos de ellos de doble remolque, ya que ahí se encuentra la zona industrial de Vallejo.

Por lo que se presume que el auto pequeño quiso rebasar al vehículo pesado cuando giraba hacia la derecha, por lo que habría quedado en un punto ciego para el conductor del tráiler que continuó con su marcha y arrastró al otro automotor.

Al sitio llegaron los servicios de emergencia y familiares de la pareja para apoyarlos emocionalmente, pues parecía que su destino era caer varios metros.

En ese mismo puente, en abril del año pasado, un tráiler que transportaba toneladas de harina perdió el control cuando subía y el remolque se desprendió, rompió la valla de protección y cayó varios metros, mientras que el remolque quedó atorado.

" data-youtube-vid src="https://www.youtube.com/embed/ ?enablejsapi=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen>

Las maniobras para retirar la pesada unidad se prolongaron por varias horas, concluyeron un día después para liberar la vialidad.

*DRR*