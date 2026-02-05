Presentan “Botellas para las lágrimas” como homenaje a escritores perseguidos 

La escritora y artista Jennifer Clement presentó la instalación “Botellas para las lágrimas”, un conjunto de 95 piezas de cerámica creadas a lo largo de cuatro años para honrar a periodistas, escritores y defensores de la palabra que han sido perseguidos, silenciados, encarcelados, asesinados o forzados al exilio.

La obra se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, en el marco de Art Week 2026, como un ejercicio de memoria y denuncia frente a la violencia que enfrentan quienes escriben en distintos países. Cada botella funciona como un contenedor simbólico de duelo y resistencia, explicó la autora durante la inauguración.

La exposición también ha sido presentada en el Museo Iconográfico del Quijote, en Guanajuato Foto: Especial

Entre las piezas expuestas destaca una dedicada a la periodista veracruzana Regina Martínez, corresponsal de Proceso, asesinada en abril de 2012. Clement señaló que la inclusión de esta botella responde a la necesidad de mantener viva la memoria de quienes fueron atacados por su labor informativa y cuyo caso permanece como un referente de impunidad en México.

Clement, expresidenta de PEN International, afirmó que la instalación busca visibilizar “las historias que los regímenes y la violencia quisieron borrar”. Las piezas fueron elaboradas en cerámica para subrayar la fragilidad y, al mismo tiempo, la permanencia de la memoria.

La exposición también ha sido presentada en el Museo Iconográfico del Quijote, en Guanajuato, donde se destacó su carácter de homenaje a periodistas y escritores víctimas de censura y agresiones.

En México, organizaciones de libertad de expresión han documentado un incremento sostenido de ataques contra la prensa en la última década, lo que otorga a la obra una resonancia particular.

“Botellas para las lágrimas” permanecerá abierta al público durante la temporada de Art Week. El museo informó que se realizarán conversatorios y actividades paralelas para reflexionar sobre la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen la escritura.

