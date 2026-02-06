Plantean en Congreso de la CDMX reconocer a mototaxis

El preside de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México presentó ayer una iniciativa de ley para incluir la definición de mototaxi en la Ley de Movilidad local, y que la secretaría del ramo tenga facultades para “regular, inspeccionar, vigilar y supervisar”, esos vehículos.

El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario de Morena, expresó que actualmente “no existen instrumentos normativos que permitan regular, ordenar o evaluar técnicamente a los mototaxis, por lo que las autoridades sólo atienden este transporte desde una lógica sancionatoria”.

Excélsior ha documentado cómo se ha incrementado el número de mototaxis en la ciudad y el caos vial que generan, incluso los delitos que se han cometido usando estos vehículos.

El 5 de marzo de 2025 se publicó que hay migrantes de origen venezolano conduciendo mototaxis en la alcaldía Iztapalapa.

La iniciativa propone que la Secretaría de Movilidad capitalina tenga facultades para “ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de transporte de pasajeros en mototaxis”.

En diciembre, Excélsior publicó que en la periferia de la CDMX y zonas de alta afluencia, los mototaxis operan en un vacío legal que fomenta abusos.

Además de “elaborar o aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio, expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para la ciudad, otorgar los permisos correspondientes a los prestadores de servicio, así como mantener un padrón actualizado con todos los datos que se determinen en el reglamento correspondiente”.

También considera reformar el artículo 17 de la Ley de Movilidad para que las alcaldías emitan opinión “sobre la estructuración, redistribución, modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se autoriza la prestación del servicio”.

Detalles principales de la iniciativa

La propuesta busca reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para incluir formalmente la figura del mototaxi. Los ejes principales son:

Reconocimiento Legal: Definir el mototaxi como una modalidad de transporte permitida en zonas específicas donde otros transportes no llegan.

Seguridad Vial: Establecer lineamientos técnicos obligatorios para las unidades y medidas de seguridad para los pasajeros.

Censo y Registro: Implementar un padrón oficial de operadores para combatir la informalidad y prevenir delitos vinculados a este servicio.

*mcam