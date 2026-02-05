Conflicto vial termina con homicidio de conductor en avenida Conscripto

Una fuerte movilización policiaca se registró sobre la avenida Conscripto, casi esquina con Periférico Norte, en la colonia Lomas de Sotelo en la alcaldía de Miguel Hidalgo en Ciudad de México.

Un hombre de 40 años de edad quedó sin vida por disparos de arma de fuego con la mitad de su cuerpo afuera de una camioneta Pick up de color azul, frente a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

La información de las autoridades fue que esto se derivó de un conflicto vial entre el occiso y unos sujetos, quienes iban a bordo de una motocicleta y le dispararon a quemarropa.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

El lugar quedo acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para los trabajos de la Policía de Investigación y los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quienes serán la autoridad de realizar los trabajos de ley en el lugar.

El cuerpo será trasladado hacia la coordinación territorial en Miguel Hidalgo, para el inicio de la carpeta de investigación ante la autoridad ministerial.

De los responsables, hasta el momento se desconoce su paradero, las autoridades están revisando las cámaras de videovigilancia para ver si pueden aportar imágenes de la ruta de escape y dar con su detención.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

*DRR*