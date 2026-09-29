Aseguran mercancía pirata con valor de millón de pesos en Friki Plaza y Meave

Un total de 477 piezas de mercancía presuntamente pirata, con un valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos, fueron aseguradas durante un operativo realizado en tres plazas comerciales del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La acción fue encabezada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, como parte de la estrategia denominada “Operación Limpieza”.

El operativo se llevó a cabo en 15 establecimientos ubicados en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, donde las autoridades realizaron inspecciones de mercancía relacionada principalmente con el entretenimiento y los videojuegos.

Foto: SSC

Entre los productos asegurados se encuentran videojuegos, consolas, accesorios, figuras coleccionables y otros artículos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo con las autoridades, las acciones se realizaron conforme a las atribuciones del IMPI en materia de protección de la propiedad industrial y a partir de elementos obtenidos durante las verificaciones.

La mercancía quedó bajo resguardo y sujeta a los procedimientos correspondientes, con el objetivo de determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones detectadas.

Foto: SSC

El IMPI señaló que la comercialización de productos apócrifos puede afectar a desarrolladores y productores de artículos originales, además de generar condiciones de competencia desleal y riesgos para los consumidores, debido a que este tipo de productos puede carecer de garantías sobre su origen, calidad o seguridad.

Las autoridades indicaron que continuarán con acciones de vigilancia y verificación para prevenir y combatir posibles infracciones a los derechos de propiedad industrial, así como para promover el comercio legal y la protección de los consumidores.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a adquirir productos en establecimientos formales y utilizar los canales institucionales para denunciar posibles actos relacionados con la comercialización de mercancía apócrifa.