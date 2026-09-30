Falsas alarmas, el desafío en la marcha del 2 de octubre

De cara a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, el director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que entre los principales motivos de atención en este tipo de movilizaciones aparecen las falsas alarmas generadas mediante los botones de auxilio.

El funcionario informó, en entrevista con Excélsior, que durante las movilizaciones del 2 de octubre de 2025 y 2024 se contabilizaron 78 reportes en las zonas ubicadas hasta 250 metros a ambos lados del trayecto. De ese total, 34 correspondieron a 2025 y 44 a 2024, lo que representa una disminución de 22.7% entre ambos años.

De acuerdo con el desglose proporcionado por el funcionario, los reportes más recurrentes fueron algún tipo de expresión popular, con 13 casos (16.7%); solicitudes de atención por una alarma que permaneció activa o requirió intervención, con 9 (11.5%); y peticiones de entrevistas ciudadanas, con 7 (8.9%).

Cámaras de vigilancia operarán de manera coordinada en toda la ruta de la movilización Especial

También se registraron cinco reportes de robo a establecimientos sin violencia, cuatro por agresiones a negocios, cuatro por agresiones a personas, tres por escándalo, tres relacionados con robo o tentativa de robo, dos choques con lesionados y dos casos de personas lesionadas por otros motivos.

Para la movilización de este año, el C5 prepara un operativo de monitoreo con 223 cámaras de videovigilancia, 78 altavoces y 55 botones de auxilio distribuidos en 59 sitios a lo largo de la ruta de la movilización.

Además, el organismo dará seguimiento a la ruta que partirá de Plaza de las Tres Culturas, continuará por Eje Central, avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.

El funcionario explicó que se contemplan cortes a la circulación en el Centro Histórico, Eje Central, Paseo de la Reforma y calles aledañas al Zócalo, mientras que las cámaras, altavoces y botones de auxilio permitirán mantener vigilancia y atención a lo largo del recorrido.

Sobre la reducción de reportes registrada entre 2024 y 2025, Guerrero Chiprés consideró que podría estar relacionada con una mayor presencia de manifestaciones realizadas de manera no violenta y civilizada, en las que el mensaje de los participantes adquiere mayor relevancia frente a los incidentes de violencia o disturbios.

Ante la recurrencia de falsas alarmas, el coordinador del C5 hizo un llamado a utilizar los servicios de emergencia únicamente cuando realmente sean necesarios.

Señaló que más de 60% de las ocasiones en que se acciona un botón de auxilio se debe a “travesuras”, particularmente durante las madrugadas de miércoles a sábado, y afirmó que 99% de quienes realizan estas activaciones son hombres.

El funcionario sostuvo que el uso indebido de estos mecanismos implica movilizar recursos institucionales que podrían ser necesarios para atender una emergencia real.

La cultura cívica supone utilizar los servicios de emergencia solamente cuando son requeridos”, planteó, al señalar que el objetivo es reducir de manera consistente las activaciones falsas o dolosas de los botones de auxilio.

Para la marcha del próximo 2 de octubre, el C5 mantendrá vigilancia tecnológica sobre el recorrido y las zonas aledañas, con el propósito de detectar incidentes y canalizar oportunamente las emergencias que pudieran presentarse.