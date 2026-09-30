Destina Sobse más de 13.2 mdp en rehabilitación de módulos de policía

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX destinó más de 13.2 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación de módulos de Policía.

La dependencia publicó en la Gaceta Oficial un listado de empresas ganadoras de licitaciones para realizar los trabajos divididos en ocho paquetes de obras.

Los trabajos deberán estar concluidos el 8 de octubre.

Las empresas ganadoras fueron Dugaf, Asesores y Constructores S.A. de C.V. con un importe mayor a 1.6 millones de pesos.

Goguc Arquitectura y Construcción S.A. de C.V. con un monto de 2.3 millones de pesos; Francisco Jorge Genchi con 1.3 millones; Promo Pedregal S.A. de C.V. con 2.2; Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. con 1.9.

Grupo Antda, S.A. de C.V. con 1.8 e Innovación Arquitectónica Génesis, S.A. de C.V. con 2.1.