Con "Colibrí Viajero" celebran Día Nacional del Turismo en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida al programa Colibrí Viajero, iniciativa que en sus dos años de gestión alcanzará la cifra de un millón de beneficiarios e impulsará el turismo social como un derecho fundamental, garantizando el acceso a la recreación sin distinciones económicas.

Durante el acto, realizado en la Alameda Central, la mandataria capitalina destacó que la Ciudad de México registró un crecimiento del 7% en el sector turístico de enero a agosto, periodo en el que la ocupación hotelera superó los 10 millones de visitantes.

Históricamente se ha pensado que viajar o conocer otros lugares eran experiencias reservadas para quienes podían pagar. Nosotros creemos que el turismo es un derecho, no un privilegio: el derecho a conocer, descansar, disfrutar y maravillarse", afirmó Brugada Molina.

En esta jornada, 500 personas adultas mayores, de la modalidad Colibrí de Plata, partieron hacia diversos destinos recreativos de la zona metropolitana y estados vecinos e incluso a Acapulco ,Guerrero. La estrategia prioriza la inclusión de adultos mayores y mujeres, reconociendo su aportación histórica al desarrollo de la capital y promoviendo su esparcimiento pleno.

La edad no debe ser una frontera para disfrutar nuestra ciudad y nuestro país. El corazón de la capital está con la gente mayor; romperemos con el mito de que los años detienen a las personas", enfatizó.

Brugada Molina reconoció también el impacto económico del sector turístico durante los eventos estivales, resaltando el desempeño de guías, artesanos, cocineros y prestadores de servicios que consolidan a la metrópoli como la capital con más museos a nivel mundial.

Asimismo, rindió un homenaje especial a las integrantes de la selección mexicana que obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Fútbol Femenil de 1971, presentes en el acto, a quienes puso como ejemplo de la riqueza histórica y deportiva que distingue a la Ciudad de México.