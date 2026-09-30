ANAM y Semar aseguraron 8.640 kilos de cocaína en el AICM

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron 8.640 kilogramos de una sustancia con características de cocaína, ocultos en piezas de artesanía transportadas en el equipaje de un pasajero procedente de Lima, Perú.

El decomiso se realizó en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante una inspección al equipaje documentado del viajero.

Al revisar las maletas, el personal aduanal detectó 20 artículos elaborados con fibra de vidrio que presentaban alteraciones y características inusuales en su estructura. Ante las irregularidades, se efectuó una inspección más detallada.

Hallan bolsas con polvo blanco

En el interior de las piezas fueron localizadas 20 bolsas de plástico que contenían un polvo blanco, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes para identificar la sustancia.

Las muestras fueron examinadas mediante el equipo de detección no intrusiva Gemini. El análisis preliminar arrojó resultado positivo a cocaína base libre.

En total, las autoridades contabilizaron 8.640 kilogramos de la sustancia presuntamente ilícita, que fue asegurada junto con las artesanías utilizadas para ocultarla.

La droga quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes.

El pasajero también fue presentado ante las instancias ministeriales, encargadas de determinar su situación jurídica y establecer posibles responsabilidades relacionadas con el traslado de la sustancia desde territorio peruano hacia México.