Detienen a empleado del PRI tras presunto intento de robo en oficinas del partido

Un hombre de 68 años, identificado como empleado del área de cocina del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido luego de que presuntamente fuera sorprendido robando dinero de dos cajas fuertes al interior de las oficinas del partido, ubicadas en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte policial, elementos del Sector Buenavista acudieron a las oficinas del PRI, situadas en el cruce de avenida Insurgentes y la calle Héroes Ferrocarrileros, luego de que el C2 Centro emitiera una emergencia por una detención ciudadana.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Heriberto, de 42 años, coordinador de Seguridad Privada, quien relató que momentos antes escuchó fuertes golpes durante un recorrido por las instalaciones.

El encargado de seguridad señaló que al llegar a una sala ubicada en el séptimo piso observó a un hombre golpeando con un extintor dos cajas fuertes, una de las cuales ya se encontraba abierta.

Con apoyo de otro elemento de seguridad, el sujeto fue asegurado y posteriormente entregado a los policías. Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias 21 mil 700 pesos en efectivo.

El hombre fue identificado como Moisés "N", de 68 años, quien, de acuerdo con el reporte, dijo ser trabajador del área de cocina del PRI.

Los hechos quedaron registrados ante la Fiscalía de Investigación Territorial CUH-2, donde se inició la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-3 C/D/01059/09-2026.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer las responsabilidades correspondientes.