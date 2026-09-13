Jaque a la piratería… retiran 90 mil productos ‘patito’ de tiendas chinas en 5 estados

Más de 90 mil productos presuntamente apócrifos fueron retirados del mercado como parte de la Operación Limpieza, estrategia en la que participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad intelectual.

En un periodo de apenas 22 días, las tres instituciones realizaron 21 operativos en cinco entidades federativas, con el aseguramiento de 90 mil 535 productos, cuyo valor estimado asciende a 8 millones 220 mil 709 pesos.

Las acciones se llevaron a cabo en establecimientos y puntos utilizados para el almacenamiento y distribución de mercancías en Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de estos despliegues es impedir que productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual lleguen a las personas consumidoras.

El Estado de México registró el mayor número de productos asegurados, con 43 mil 974 piezas, equivalentes a casi la mitad del total decomisado durante los operativos.

El valor estimado de esta mercancía asciende a 4 millones 644 mil 683 pesos. Las acciones se realizaron en establecimientos identificados como Mall Chino, Ibersino, Universal y Max Sport, con un estado de fuerza de 60 elementos y la coordinación de la Secretaría de Marina.

La cantidad asegurada en esta entidad representa aproximadamente 48.6% del total de productos retirados durante la operación.

El Estado de México registró el mayor número de productos asegurados, con 43 mil 974 piezas. IMPI

Tlaxcala suma más de 15 mil productos

En Tlaxcala, las autoridades retiraron del mercado 15 mil 571 piezas, con un valor estimado de 1 millón 61 mil 36 pesos.

Los operativos se efectuaron en Unimás, Tienda China, Zheng Bin y Merca Asia, con la participación de entre 35 y 40 elementos y coordinación con la Secretaría de Marina.

Con esta cifra, Tlaxcala concentró alrededor del 17% de los productos asegurados en los cinco estados.

Querétaro: 12 mil 630 artículos asegurados

En Querétaro se decomisaron 12 mil 630 productos, cuyo valor estimado alcanzó 1 millón 141 mil 152 pesos.

Las inspecciones se realizaron en China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City, con la participación de 30 elementos y el acompañamiento de la Guardia Nacional.

Puebla e Hidalgo completan los operativos

En Puebla, la Operación Limpieza permitió retirar 9 mil 434 piezas, valuadas en aproximadamente 796 mil 654 pesos.

Los aseguramientos se realizaron en Eco Market, Eco Home Market, Fun Dahlia y China Poblana, con un estado de fuerza de entre 35 y 40 elementos y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, en Hidalgo fueron asegurados 8 mil 926 productos, con un valor estimado de 577 mil 184 pesos.

Las acciones tuvieron lugar en establecimientos como Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia, con la participación de 16 elementos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano.

Los números de la Operación Limpieza