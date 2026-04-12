FILAGM lleva cultura a zona norte de la CDMX

Con 85 actividades programadas durante una semana, inició el sábado la primera edición del Festival Internacional de Letras de la Alcaldía Gustavo A. Madero (FILGAM).

La inauguración del Festival corrió a cargo de la multipremiada escritora Elena Poniatowska, y del alcalde Janecarlo Lozano, quien informó que el encuentro reúne a más de 100 editoriales.

Poniatowska ha sido galardonada con el Premio Cervantes en 2013; la Medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, en 2022; y del Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, que otorgan la Secretaría de Cultura de México y la UNAM, en 2023, entre decenas de reconocimientos más.

Durante el Festival no sólo se realizarán conferencias, presentaciones de libros, y talleres sino actividades deportivas y de reflexión social, dirigida a públicos de todas las edades.

En su primera edición se tiene programada la participación de la ganadora del Premio Nobel, Rigoberta Menchú Tum; el arqueólogo y antropólogo, Eduardo Matos Moctezuma; el sociólogo, Carlos Martínez Assad; el ensayista y crítico cultural, Naief Yehya; así como los poetas Mario Bojórquez y Roberto Amezquita, entre otros invitados.

“Un libro es un mejor futuro para las niñas y los niños, un libro más en casa es un arma menos en la calle, y el objetivo de este gobierno es darle atención a las causas, hoy somos la alcaldía con más patrullas en la ciudad, tenemos el primer Centro de Inteligencia y la alcaldía con más cámaras de vigilancia en la ciudad.

“Atendemos a las causas con más seguridad, más deporte, más parques públicos y más senderos de paz, todo esto nos ha llevado a ser la primera alcaldía que redujo los delitos y la percepción de la incidencia delictiva en la capital del país”, afirmó Lozano en la apertura del Festival.

Las actividades se desarrollan, principalmente, en el edificio de la sede y la explanada de la alcaldía.