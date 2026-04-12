¡Sobre ruedas! Más de 2 mil patinadores toman las calles de la CDMX por el Global Roller Day

Unos dos mil patinadores rodaron este domingo por las calzadas San Antonio Abad y Tlalpan, y otra calles del Centro Histórico hasta el Estadio Banorte.

Se trató de la Mega Ruta que se realizó para festejar el Día Mundial del Patinador.

Fue una ruta de unos 15 kilómetros a lo largo de estas vialidades en donde se desplegó un operativo de seguridad vial con patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Hubo niños, jóvenes y adultos, además de decenas de ciclistas que acompañaron la rodada.

Los contingentes de patinadores utilizaron los dos carriles de extrema izquierda, por lo que la reducción provocó tráfico vehicular.

Los patinadores salieron cerca de las 09:00 horas y, para las 12:00, ya estaban frente al estadio mundialista.