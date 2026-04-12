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¡Sobre ruedas! Más de 2 mil patinadores toman las calles de la CDMX por el Global Roller Day

Miles de patinadores celebraron su día con una rodada masiva por las principales avenidas del sur de la ciudad, promoviendo la convivencia y la libre expresión.

Por: Jonás López

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Hubo niños, jóvenes y adultos, además de decenas de ciclistas que acompañaron la rodada.Fotos: Jonás López / Especial

 

Unos dos mil patinadores rodaron este domingo por las calzadas San Antonio Abad y Tlalpan, y otra calles del Centro Histórico hasta el Estadio Banorte. 

 Se trató de la Mega Ruta que se realizó para festejar el Día Mundial del Patinador. 

Fue una ruta de unos 15 kilómetros a lo largo de estas vialidades en donde se desplegó un operativo de seguridad vial con patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

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Hubo niños, jóvenes y adultos, además de decenas de ciclistas que acompañaron la rodada. 

Los contingentes de patinadores utilizaron los dos carriles de extrema izquierda, por lo que la reducción provocó tráfico vehicular. 

Los patinadores salieron cerca de las 09:00 horas y, para las 12:00, ya estaban frente al estadio mundialista. 

“El Global Roller Day (GRD) es, por definición, una celebración mundial de libre expresión. Al igual que las festividades más emblemáticas de nuestra cultura el GRD no pertenece a una sola entidad, sino a cada patinador que sale a las calles a fomentar el respeto, la convivencia y la armonía”, señalaron en un comunicado.

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