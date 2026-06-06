Fiesta, música, tradición y mucho más; todo por la Ola Más Grande del Mundo en CDMX

Al ritmo de la Sonora Santanera, miles de capitalinos y turistas se sumaron este sábado al intento oficial por romper el Récord Guinness de la Ola Más Grande del Mundo sobre Paseo de la Reforma, en una jornada que mezcló futbol, música, lucha libre y tradiciones mexicanas como parte de la bienvenida de la Ciudad de México a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Toda una fiesta masiva en La Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

La Sonora Santanera de Carlos Colorado, interpretando La Boa, fue la encargada de encender el ambiente minutos antes de que iniciara la formación de la gigantesca cadena humana que recorrió la emblemática avenida desde el Ángel de la Independencia hasta la Alameda Central.

Toda una fiesta masiva en La Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

Desde antes de las siete de la mañana, cientos de familias comenzaron a ocupar banquetas y camellones de Reforma.

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Algunos portaban la camiseta de la Selección Mexicana; otros llegaron caracterizados como catrinas, mientras que varios jóvenes mostraban pancartas con los rostros de los integrantes de BTS.

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Todos compartían el mismo objetivo: formar parte de una marca mundial, impulsada por el Gobierno capitalino.

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¿Cuántas personas asistieron?

Sin embargo, el veredicto final no se dio a conocer, ni tampoco el número oficial de asistentes. El representante de la empresa Guinness World Records “habrían sido unas 10 mil personas las participantes”.

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La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, acompañada por el exseleccionado nacional Francisco “Kikín” Fonseca y los luchadores Místico y Fantasma, dio el banderazo de salida a la Ola, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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“A nombre de nuestra jefa de Gobierno damos la bienvenida al mundo (…) logramos la ola más grande del mundo con un corazón grande”, expresó Frausto ante los asistentes.

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Para, las 10:15 horas, desde El Ángel de la Independencia, y con las manos en alto, los miles de asistentes se sumaron a la actividad, que llegó a romperse en algunos puntos, debido a que muchos de ellos portaban paraguas para cubrirse del sol que aparecía de forma intermitente.

La marea humana lo mismo sumó personas caracterizadas de catrinas y catrines, con elaborados trajes inspirados en la bandera mexicana. Lo mismo que danzantes, charros, botargas y enormes figuras de cartonería que recreaban los rostros de leyendas del futbol como Hugo Sánchez y Pelé.

* Elizabeth Velázquez

Se unieron luchadores profesionales, encabezados por Místico y Fantasma, quienes fueron constantemente rodeados por aficionados que buscaban una fotografía o un saludo.

* Elizabeth Velázquez

Además de huehuenches, mojigangas y chinelos provenientes de Tlaxcala, que aportaron color y tradición a la celebración.

Con esta actividad, el gobierno de la Ciudad de México dio la bienvenida a la Copa Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio y buscó recrear el fenómeno colectivo que nació en el país durante el Mundial de 1986 y qué se ha convertido en un fenómeno global.

En un ambiente festivo, desde antes de las siete de la mañana se realizaron ensayos y preparativos para la actividad, que busca establecer una nueva marca mundial con una ola humana a lo largo de 16 kilómetros.

SIN VEREDICTO

Sin embargo, habrá que esperar para conocer el veredicto final.

* Elizabeth Velázquez

Al término del evento, Fernando Arias, representante de la empresa Guinness World Records, dijo en entrevista para Excélsior que el veredicto podría emitirse dentro de DOS MESES “una vez que se revisen las pruebas y se califiquen todas las evidencias”.

Cuestionado respecto a que, en otras actividades de este tipo, el resultado se emitió durante la misma jornada, Arias aseguró que “en esta ocasión por la magnitud del evento, NO SE PUEDE DETERMINAR si se alcanzó o no” el récord.

Agregó que de acuerdo con el conteo “fueron unas diez mil personas, las que se reunieron “sobre Paseo de la Reforma.

Al concluir la jornada, cientos de familias continuaban en la glorieta del Ángel, disfrutando la música de La Sonora Santanera.

El evento también provocó cierres a la circulación en distintos tramos de Paseo de la Reforma y modificaciones al servicio de la Línea 7 del Metrobús.