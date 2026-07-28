Roban tienda que vende artículos de lujo en Polanco, CDMX

Una tienda de origen italiano que vende diversos artículos de lujo fue robada la noche del lunes 27 de julio por tres sujetos, dos de ellos se hicieron pasar por clientes para no despertar sospechas. Los hechos fueron registrados en la tienda Gucci de Polanco localizada en Avenida Presidente Masaryk cerca del cruce con la calle Calderón de la Barca en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló en redes sociales que policías de la institución tomaron conocimiento del robo en la colonia Polanco Tercera Sección, y detalló que, de acuerdo con los encargados, dos hombres ingresaron, se hicieron pasar por clientes y después de simular interés por diversos artículos, los amenazaron con una aparente arma de fuego, tomaron mercancía de los mostradores y salieron.

La SSC añadió que el gerente y los trabajadores presentarán su denuncia formal ante las autoridades ministeriales para las investigaciones del caso; en tanto, se dio seguimiento a los probables responsables que huyeron a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, que era conducida por un tercer sujeto.

En redes usuarios se compartieron imágenes de los sujetos con una gran bolsa blanca donde aparentemente llevaban la mercancía robada. Uno de los individuos vestía sudadera color rojo y cubre bocas, otro iba con una chamarra blanca con vivos negros, gorra, lentes oscuros y cubre bocas; el tercer sujeto llevaba una sudadera color negro, casco de motociclista y era quien conducía la moto.

Aunque se montó un enorme operativo policial, los sujetos huyeron y hasta ahora no han sido localizados. Autoridades analizan las cámaras se seguridad de las calles y de particulares.

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