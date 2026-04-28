Brugada defiende investigación por feminicidio de Edith Guadalupe 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que coincide en que la narrativa pública sobre el feminicidio de Edith Guadalupe “pareciera irse del lado de que hay un solo acusado”.

Sin embargo, subrayó que la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina está sustentada en pruebas sólidas y llamó al órgano judicial a actuar con plena transparencia.

Coincido en que efectivamente la narrativa pareciera que se va hacia el lado del presunto responsable; sin embargo, hay pruebas sólidas que la Fiscalía ha expresado como resultado de la investigación que se ha llevado a cabo”, sostuvo.

Brugada reiteró su condena por el crimen y enfatizó que lo relevante es que la justicia se coloque del lado de la víctima y de sus familiares.

Añadió que, más allá de las distintas versiones que circulan en torno al caso, el objetivo central debe ser el esclarecimiento de los hechos.

Las narrativas, como sabemos, van y vienen de acuerdo con muchas situaciones. Lo importante es que se está haciendo justicia y que se va demostrando día a día la verdad. La Fiscalía está en ese proceso; no hay aquí ninguna situación, más que la demostración”, señaló.

El pasado miércoles 22 de abril, un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, asesinada tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un inmueble de Avenida Revolución, alcaldía Benito Juárez.

Durante la audiencia, el juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar proceso penal en su contra por el delito de feminicidio, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión.

En torno al caso, el pasado viernes la familia de Edith Guadalupe respaldó públicamente las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y rechazó las versiones que, aseguró, han distorsionado lo ocurrido.

Aquí lo importante es que la justicia esté del lado de la víctima y que los familiares de la víctima estén conscientes de ello. Así que, lo más importante es que la Fiscalía actúe con toda transparencia y que demuestre lo que se ha estado procesando. Eso es lo que queremos”, concluyó Clara Brugada.

*DRR*