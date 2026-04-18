Ariadna Montiel reconoce trabajo de Servidores de la Nación en Sinaloa

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, se reunió en Sinaloa con los servidores de la nación que trabajan en esa entidad, a los que reconoció por su constante trabajo en beneficio de la población, ya que sin ellos los programas sociales no podrían llegar a todos los rincones del estado.

“En Sinaloa nos reunimos con las y los Servidores de la Nación para reconocer su compromiso y el trabajo que realizan todos los días en el territorio. Su labor demuestra que el bienestar se construye caminando y cerca de la gente”, escribió en sus redes sociales.

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Y en su menaje añadió: “A nombre de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, agradecemos su esfuerzo para que el bienestar esté presente en todos los rincones del país”.

Asimismo, Ulises Piña, delegado de programas para el Bienestar en Sinaloa, se sumó al reconocimiento para los servidores de la nación, de los que destacó su compromiso y vocación.

“Realizan una labor que no solo transforma realidades, construye bienestar y dignidad para millones de personas, cada uno de ustedes representa la esperanza de las familias en cada rincón de nuestro estado. Mi admiración y respeto para cada uno de ustedes”, añadió en redes sociales.

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