Familia de Azcapotzalco CDMX fue ejecutada con disparos en la cabeza

Los cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios fueron asesinados con disparos en la cabeza, de acuerdo con los resultados de la necropsia, en un caso que ha conmocionado ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Autoridades ministeriales informaron que los cuerpos fueron entregados a sus familiares la noche del miércoles, luego de que concluyeran los estudios periciales correspondientes.

Autoridades informaron que en el lugar no se encontraron señales de robo forzado ni puertas violentadas Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Los 4 integrantes de la familia muertos

Autoridades informaron que en el lugar no se encontraron señales de robo forzado ni puertas violentadas Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Barrios Galván; su pareja, Omar Cejudo Nava, empresario farmacéutico; así como sus hijas Valentina, de 16 años, y Romina, de 12. Los cuatro fueron hallados sin vida el martes pasado al interior de su domicilio, ubicado en el número 146 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María.

De acuerdo con las primeras investigaciones, todas las víctimas presentaban huellas de violencia. En el lugar no se detectaron signos de robo forzado ni accesos violentados, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores eran conocidos de la familia.

Una de las principales líneas de investigación apunta a la relación sentimental que Valentina mantenía con Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, a quien conoció durante su etapa escolar. Este vínculo habría facilitado el acceso de los presuntos responsables al inmueble.

Detenciones tras operativo

Tras el multihomicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con policías municipales, desplegaron un operativo que derivó en la detención de tres personas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús Villaseñor Barrera, de 24 años; José María Villaseñor Barrera, de 21; y Francisco Javier Azuara Santos, de 36. Los implicados viajaban en una camioneta con placas de Morelos, la cual había sido robada tras el crimen.

Foto Especial

En el vehículo se aseguraron diversos objetos presuntamente sustraídos del domicilio, como ropa, calzado y artículos de valor, además de dos armas de fuego, cartuchos útiles y 95 dosis de presunta droga.

Posteriormente, y tras un intercambio de disparos, fue detenido Emiliano Villaseñor Barrera, señalado como el autor material del crimen. El sujeto se ocultaba en un hotel del mismo municipio y viajaba en otra camioneta robada, con placas de San Luis Potosí.

Posible móvil y líneas de investigación

Foto Especial

De acuerdo con autoridades, los cuatro detenidos formarían parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de inmuebles y narcomenudeo, con operaciones en el Estado de México y zonas colindantes con la capital.

Las investigaciones no descartan que el móvil del crimen esté relacionado con el intento de despojo del inmueble o el robo del mismo, aprovechando la relación previa entre el presunto agresor y una de las víctimas.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

*bb