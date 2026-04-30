Mujer pierde la mano al prender veladora de altar en CDMX

Una explosión por pólvora dentro de un edificio de departamentos en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, dejó como saldo una mujer de 40 años de edad lesionada.

La emergencia Rodolfo Dorantes

Bomberos capitalinos, acudieron para atender la emergencia y mitigar riesgos; y al ingresar, localizaron en el interior del departamento ubicado en el primer piso, a una mujer de aproximadamente 40 años lesionada por la explosión.

Al revisarla, se encontró que presentaba amputación de su mano izquierda y una fractura expuesta en la pierna Izquierda.

De inmediato solicitaron apoyo de una unidad médica, para trasladarla a un hospital para su atención médica.

Al cuestionarle de lo sucedido, mencionó que prendió una veladora para colocarla en un altar y cerca de ese punto, tenía pólvora, lo que ocasionó el accidente.

Personal del agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revisó el inmueble para verificar que no hubiera más riesgo para los habitantes del edificio.

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