Caen 4 en Atizapán por homicidio de familia en Azcapotzalco, CDMX

Tres hombres y una mujer fueron detenidos al estar relacionados en el homicidio de cuatro personas cuyos cuerpos fueron hallados ayer en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Uno era novio de una de las víctimas

Al parecer uno de los atacantes (Emiliano N.) era novio de una de las víctimas. Además, se supo que José María y el mismo Emiliano N. son hermanos.

De acurdo con los primeros reportes, las víctimas serían una pareja, ambos de 47 años, así como sus hijas Foto: @ricardovitela

"#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido ayer en @AzcapotzalcoMx".

Cámaras mostraron evidencia

Foto Especial

"Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del #C2Poniente y del @C5Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus "N", José María "N", Francisco Javier "N", y Emiliano "N", este último que realizó disparos en contra del personal policial que, al ver en riesgo su vida, repelió la agresión y lo hirieron".

"Los detenidos, las camionetas, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio quedaron a disposición de la @FiscaliaEdomex para continuar con las investigaciones en coordinación con la #SSC y la @FiscaliaCDMX".

"Esta importante detención es resultado de la coordinación interinstitucional y de la visión de seguridad metropolitana impulsada por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en colaboración con nuestras entidades vecinas y las instancias del @GabSeguridadMX", señaló el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas provocadas por un objeto punzocortante. Tras el descubrimiento, la zona fue acordonada por elementos de seguridad para resguardar posibles indicios.

Los hechos fueron notificados al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente y ordenó la intervención de peritos para el levantamiento de evidencias y el traslado de los cuerpos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que policías realizan entrevistas con vecinos del área, además de llevar a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los posibles responsables.

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