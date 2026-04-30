Advierten de doble inversión térmica HOY en CDMX y ZMVM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis alertó de la presencia de dos fenómenos de inversión térmica que afectan este jueves a la Zona Metropolitana del Valle de México, ubicadas a 600 y mil 600 metros de altura.

Reportan inversión térmica en el Valle de México

Estos fenómenos meteorológicos mantienen condiciones para la concentración de contaminantes en el ambiente.

Dos inversiones térmicas en el día

La primera inversión térmica, ubicada a 610 metros, se disipó a las 11 de la mañana y la segunda inversión térmica se mantiene sobre la zona metropolitana, a mil 660 metros de altura.

La CAMe alertó que estos tipos de fenómenos meteorológicos provocan una condición extrema de estabilidad atmosférica.

Ante ello, se podría presentar nulo movimiento del aire, “acumulando contaminantes durante horas, y aumentando su concentración y el riesgo para la salud”, previó el organismo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente capitalino.

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