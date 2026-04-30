Captan a presunto homicida de familia en Azcapotzalco tirando balazos al aire

El sujeto identificado como Emiliano N y quien presuntamente fue novio de una de las víctimas del multihomicidio en calles de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, era descrito como un sujeto violento según algunas personas que lo conocían.

En un corto video compartido en la cuenta @c4jimenez se le puede ver al sujeto identificado como Emiliano N disparando al aire con un silenciador, sin ningún reparo y riendo.

Se ha señalado que el individuo no era un desconocido para la familia… al contrario, al parecer tuvo una relación sentimental con una de las víctimas. De acuerdo con lo que han ido saliendo, este sujeto y sus cómplices entraron al domicilio, atacaron a toda la familia completa: papá y mamá, ambos de 47 años, y sus dos hijas de 16 y 12 años, asesinadas dentro de su propia casa.

Cámaras y testimonios apuntan a que, tras cometer el crimen, los responsables salieron con toda calma del lugar, como si nada hubiera pasado. Se llevaron camionetas de la familia, dejaron un mensaje supuestamente de un grupo delictivo y además robaron varias pertenencias.

Emiliano ya tenía antecedentes de conducta violenta, según quienes lo conocían. Y aunque el papá de Valentina no estaba de acuerdo con la relación, la joven seguía viéndolo. Todo indica que él y su hermano, José María, participaron directamente en el ataque.