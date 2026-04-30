Día del Niño y la Niña 2026 en CDMX: Policías llevan alegría a los peques

Caracterizados de personajes y héroes infantiles este 30 de abril Día del Niño elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de México, recorrieron calles y hospitales infantiles, repartiendo juguetes a los niños de bajos recursos o que permanecen en algún hospital recibiendo tratamiento médico y con el único objetivo de hacerlos pasar un momento feliz en su día.

Así el Día del Niño y la Niña en CDMX José Antonio García

"La Subsecretaría de Control de Tránsito, en colaboración con la iniciativa privada, suma esfuerzos con pasión para llevar sonrisas a niños en hospitales y zonas de bajos recursos, reafirmando el compromiso de la policía de cuidarlos y protegerlos", dijo Cristian Sumano, subsecretario de Control de Tránsito de la CDMX.

Patrullas decoradas

Así el Día del Niño y la Niña en CDMX José Antonio García

El recorrido que inició en la colonia Narvarte, con las patrullas decoradas con figuras del k-Pop, de la película, Cars y con botargas de las mascotas del mundial, los primeros momentos de alegría fueron al repartir juguetes a niños de bajos recursos en las esquinas de avenida Monterrey quienes sorprendidos miraban el decorado de las patrullas, con un abrazo agradecieron al elemento de la policía por haberle regalado un juguete

Así el Día del Niño y la Niña en CDMX José Antonio García

Al llegar al hospital infantil, Federico Gómez, algunos niños con claras huellas que ha dejado su difícil tratamiento se acercaron a las mujeres policías de tránsito, caracterizadas de cantante k-pop para tomarse alguna fotografía, niños en sillas de ruedas, algunos de ellos sin cabello y con cubre bocas recibieron un regalo que les otorgó un momento de alegría.

Así el Día del Niño y la Niña en CDMX José Antonio García

“A mí me da gusto que tengan un detalle con los niños porque nos la pasamos de cita en cita y se entretienen con un regalo”, dijo Linda Espitia.

“Gracias por darles un poco de alegría a los niños que están hospitalizados” dijo Eduardo López.

“Es un acto de bondad que no se ve muy seguido, aquí en el hospital somos muy bendecidos. Se agradece que les traigan una sonrisa a los niños… es una ilusión para ello, no tiene precio y no se paga con nada” dijo Griselda Ramírez.

Llegó el Hombre Araña

Así el Día del Niño y la Niña en CDMX José Antonio García

Mientras que los niños hospitalizados, pudieron observar a súper héroes como el Hombre Araña y Superman cuando descendían a rapel por las paredes del hospital y los saludaban a través de una ventana.

Así con la ayuda de los súper héroes y elementos de tránsito de la policía, algunos niños pudieron pasar el Día del Niño con una sonrisa.

*bb