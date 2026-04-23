Explota centro de lavado en la colonia Roma, CDMX

Equipos de emergencia acudieron este jueves 23 de abril a la colonia Roma tras el reporte de una explosión por acumulación de gas en la calle Huatusco número 23, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

+ Ricardo Vitela

En el lugar se registró una explosión en el área de lavado; la onda expansiva rompió algunos vidrios y ventanas del departamento. Una mujer resultó con crisis nerviosa y fue atendida por una paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Desalojaron a vecinos

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ingresaron al inmueble para realizar una inspección y determinar las causas de la acumulación de gas.

Bomberos Ricardo Vitela

Durante la emergencia, los inquilinos del edificio fueron desalojados como medida preventiva. Minutos más tarde, al quedar la situación bajo control y sin riesgo, pudieron regresar a sus hogares.

*bb