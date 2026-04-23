¿La has visto? Buscan a Rosita, salió a casa de su amiga y no regresó

Familiares de Rosita han salido a las calles para exigir que aparezca la menor de 12 años de edad, ya que desde el pasado 19 de abril salió de su casa a visitar a una amiga y no regresó.

La niña desapareció en la colonia Arenal 4a Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, pero hasta ahora nada se sabe de su paradero.

Mapa de bloqueo Especial

La tensión terminó en bloqueo este jueves 23 de abril al no saber todavía nada de ella: vecinos y parientes cerraron el cruce de Periférico, Calle 7 y Bordo de Xochiaca, justo en la zona que divide la CDMX con el Estado de México, en una zona conocida como “Las Casitas”. Ahí pidieron que las autoridades que se muevan y no dejen el caso para que no se repita una tragedia como las que han ocurrido recientemente, como con el caso de Edith Guadalupe.

Rosita vivía con su abuela

Ficha

Rosita vivía bajo el cuidado de su abuela paterna, porque su mamá falleció y su papá no se hace cargo. Vecinos aseguran que la menor solía estar sola la mayor parte del tiempo, sin la supervisión de un adulto.

El bloqueo se ha realizado por lapsos, mientras tanto, una tía y la abuela fueron trasladadas con personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento al caso, en medio de la presión de la familia que no piensa moverse hasta no saber dónde está Rosita.

¡URGENTE! Alerta Amber

Rosa Esbeidi Lorenzo Luna

Edad: 12 años

Estatura: 1.50

Complexión: Delgada

Tez: Piel morena clara

Cabello: Negro, lacio

Ojos: Negros, medianos

Detalles Adicionales

Señas particulares: Cicatriz en frente.

Ropa que vestía: Blusa a rayas color negro con blanco, short de mezclilla color azul, tenis color negro con blanco.

Para mayor información, comunicarse a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Teléfonos:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Dirección: Calle Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vértiz, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México.

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