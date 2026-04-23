Caen asaltantes de automovilistas en CDMX; los relacionan con ataque en Santa Fe

Elementos policiacos detuvieron a José Ramón “N”, Raúl “N”, ambos de nacionalidad colombiana, además de Juan “N”, y Sharon Melisa “N”, señalados como probables responsables del asalto a un automovilista en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Detenida

La detención se logró tras una denuncia ciudadana y el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, que permitió ubicar los vehículos en los que huyeron.

Robo en Circuito Interior

De acuerdo con los reportes, el robo ocurrió en el cruce de Circuito Interior y Ernesto Elorduy, donde los implicados despojaron a la víctima de dinero en efectivo y una cartera, para después escapar en dos automóviles.

Con apoyo del C2 Centro, se implementó un cerco virtual que derivó en dos acciones simultáneas. En la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos tres de los implicados, en posesión de 80 mil pesos en efectivo, un cuchillo, teléfonos celulares y una cartera.

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa, fue asegurado el cuarto involucrado, a quien le hallaron un arma de fuego corta abastecida con cuatro cartuchos útiles, dinero en efectivo y objetos personales.

En total, se aseguraron dos vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo, celulares y un arma punzocortante.

Asalto en Santa Fe Especial

Están relacionados con el asalto en el Túnel de Santa Fe Vista Hermosa

De acuerdo con las investigaciones, uno de los vehículos asegurados habría sido utilizado para vigilar a víctimas en un robo ocurrido recientemente en Lomas de Vista Hermosa, además de que los detenidos estarían relacionados con al menos cinco asaltos a automovilistas en alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles involucrados.

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