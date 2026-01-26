Exigen aplicar normas viales a pipas con materiales peligrosos en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México debe aplicar las normas viales a los vehículos que transportan materiales peligrosos para prevenir riesgos, planteó el diputado local Royfid Torres.

El impulsor de la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal señaló que de nada sirve crear normas si no se aplican.

“De nada sirve que se impongan medidas si no se exige su cumplimiento. Me parece que el incidente de La Concordia fue lo suficientemente grave como para que hoy, en toda la ciudad, se respetaran las nuevas disposiciones, pero eso tiene que ver con el control que tienen la seguridad pública, la gestión integral de riesgos y el propio Gobierno de la ciudad para estar al pendiente de que se cumplan estas disposiciones”, dijo al ser consultado al respecto.

El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia consideró necesario que se realice un monitoreo de las pipas y se sancione a quienes infrinjan las medidas de prevención.

“Tiene que haber un monitoreo constante, una revisión puntual de quienes se dedican a esta actividad, porque no es posible que siga sucediendo sin ningún cambio. Esto está presente incluso en el propio Reglamento de Tránsito, y vemos las condiciones de movilidad en la ciudad: prácticamente nadie respeta el reglamento ni la ley, y la autoridad está completamente ausente para exigir su cumplimiento”, lamentó.

El integrante de Movimiento Ciudadano consideró que se deben tomar medidas para evitar que se repita una tragedia como la ocurrida en La Concordia, cuando explotó una pipa de gas y cobró la vida de 32 personas.

“Ya tuvimos este lamentable hecho y no podemos olvidarlo sin actuar en consecuencia”, dijo.

Excélsior publicó que las pipas que transportan materiales peligrosos, como la que explotó el 10 de septiembre de 2025 en el Distribuidor Vial La Concordia, siguen circulando en vialidades de la capital del país, a pesar de las restricciones anunciadas por el Gobierno capitalino.

*brc