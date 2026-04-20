FGJ indaga trata de personas tras feminicidio de Edith Guadalupe

Tras el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés ocurrido en un edificio de la alcaldía Benito Juárez en donde se señaló que eran citadas jóvenes para ofertas labores, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por trata de personas.

En conferencia de prensa, la titular de la institución, Bertha Alcalde Luján explicó que la indagatoria se abrió luego de que a través de redes sociales fueran difundidos testimonios en los que mujeres denunciaban dicha situación.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que Edith Guadalupe no acudió al edificio marcado con el número 829 de avenida Revolución, por una entrevista de trabajo como se creyó en primera instancia.

"Decir que hasta este momento no tenemos ninguna información formal, digamos que podamos corroborar que haya habido solicitudes de trabajo (..) y decir que sos señalamientos nos los estamos tomando a manera muy seria tan es así que ya abrirme una carpeta de investigación en la Fiscalía de Trata de personas", señaló.

Como parte de los avances en las indagatorias, Alcalde indicó que se halló sangre y las pertenencias de la víctima de 21 años en la caseta de vigilancia que era operada por Juan "N", quien está bajo prisión preventiva por este caso.

También detalló que las cámaras de seguridad del inmueble fueron desconectadas entre las las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril pasado, justo cuando Edith Guadalupe llegó al edificio a bordo de una motocicleta de taxi por aplicación móvil.

"En la caseta de vigilancia del edificio se tiene un espacio con vista a la entrada y un tapanco con un espacio de descanso. Este espacio de trabajo está bajo su control. Ahí se localizaron indicios de sangre en el tapanco, en la escalera y en la parte inferior, con evidencia de que se intentaron limpiar estas áreas sin lograrlo completamente".

"Esto indica que es probable que la víctima haya sido atacada en el piso superior de la caseta de descanso y que el cuerpo de Edith fue arrastrado o lanzado por la escalera interna de la caseta".

"Adicionalmente, el imputado presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, que constan en el certificado médico del imputado al momento de su detención, consistentes con la dinámica de lesiones que se observó en el cuerpo de Edith", indicó la fiscal.

Agregó que la causa de muerte fue por heridas punzocortantes en el tórax, compatibles con un objeto tipo desarmador, como los que se han encontrado en la caseta de vigilancia y otros puntos de ocultamiento de objetos en el inmueble.

"Su conducta posterior también es relevante: negó a la familia que la víctima hubiera estado ahí. Fue observado por parte del guardia del siguiente turno realizando limpieza de la caseta con cubetas y trapeadores inusuales, como éste lo refirió en su entrevista".

"Asimismo, la empleada de limpieza del edificio localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta a la que solo ella y los guardias tenían acceso cotidianamente, esto previo a la intervención de esta Fiscalía", puntualizó.

Todo esto, se presume que se ocultó el 16 de abril en la madrugada, durante más cortes en el sistema de videovigilancia en tres intervalos específicos: entre la 1:00 y 1:10 horas de la madrugada, entre las 3:00 y 3:15 horas, y entre las 5:10 y 5:35 horas.

Sobre un video difundido en redes sociales en el que aparece una persona que reside en el inmueble con una mujer distinta a Edith el día 7 de abril de este año, la fiscal señaló que esa persona no estana durante el arribo de la víctima al edificio, sin embargo dijo que no van a descartar esa línea de investigación y que el hombre estaba declarando ante el MP.