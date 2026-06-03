Golpe al narcomenudeo en Iztapalapa; caen 3 distribuidores durante cateo

Tres presuntos narcomenudistas, entre ellos una mujer, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en Iztapalapa. Los sujetos, a los que se les decomisó droga, cartuchos y un arma de fuego, pertenecen a una célula delictiva que mantiene el control del narcomenudeo, extorsión, homicidio y de tráfico de armas en la alcaldía gobernada por Aleida Alavez.

La acción se llevó a cabo en un predio ubicado en Calle Andador 3 Eusebio Guajardo, en la colonia San Miguel, donde agentes federales y capitalinos ejecutaron una orden de cateo en el inmueble, que era utilizado para almacenar y distribuir narcóticos.

Los detenidos

Durante la intervención fueron detenidos José Antonio “N”, de 44 años de edad; Donovan “N” de 20 y Fabiola “N”, de 40, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta abastecida, una caja con 14 cartuchos útiles y más de 60 dosis de marihuana en distintas presentaciones.

Los sujetaos, junto con lo decomisado, fueron presentados ante el Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

La SSC indicó que el inmueble quedó bajo resguardo ministerial mientras continúan las diligencias para determinar si está relacionado con otras actividades ilícitas en la zona.

Los detenidos son reincidentes

Tras un cruce de información se determinó que Fabiola N cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

En tanto, José Antonio “N” es reincidente y suma seis ingresos a penales de la CDMX; tres por delitos contra la salud, dos por delito de robo en distintas modalidades y uno por encubrimiento por receptación.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la acción forma parte de la estrategia para debilitar a los grupos criminales que operan en la capital, en coordinación con la Fiscalía local, la Guardia Nacional y el Ejército.

“Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos que dañan a la ciudadanía”, recalcó en su publicación.