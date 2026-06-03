CNTE volverá a afectar vialidades en CDMX; y habrá otras movilizaciones HOY
Este miércoles 3 de junio se esperan al menos 12 manifestaciones en diversos horarios y puntos de la capital del país, te damos a detalle lo más destacado.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se detiene, este miércoles 3 de junio tiene programada una nueva movilización en la zona del primer cuadro de la Ciudad de México, también continúa su plantón; además de la coordinadora otros grupos realizarán protestas, mira aquí todos los detalles.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Hora: 09:30.
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, mejoras laborales y salariales, entre otras demandas.
Opciones viales: Circuito Interior, Balderas, Chapultepec y Eje 1 Norte.
Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH
Hora: 11:00.
Lugar: Museo Nacional de Antropología, Paseo de la Reforma y Gandhi, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Exigen respeto a derechos sindicales y cumplimiento de resolutivos laborales.
Opciones viales: Circuito Interior, Ejército Nacional y Mariano Escobedo.
Fundación “Asocive”, A.C.
Hora: 09:00.
Lugar: Arcos de Belén y Balderas, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Solicitan devolución de mobiliario y autorización para espacios de venta en el Metro.
Opciones viales: Dr. Río de la Loza, Eje Central y Chapultepec.
Comunidad Politécnica
Hora: 12:00.
Lugar: Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Respuesta al pliego petitorio estudiantil del IPN.
Opciones viales: Circuito Interior, Avenida de los Maestros y Marina Nacional.
Universidad Pedagógica Nacional
Hora: 12:30.
Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho-Ajusco No. 24, alcaldía Tlalpan.
Demanda: Conversatorio con madres buscadoras rumbo a jornada por desaparecidos.
Opciones viales: Insurgentes Sur, Periférico Sur y Carretera Picacho-Ajusco.
Colectivo “Nuestra América”
Hora: 14:00.
Lugar: Hemiciclo a Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Acción solidaria contra el bloqueo a Cuba.
Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.
Vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios y AMSA
Hora: 14:00.
Lugar: Prolongación Canal de Miramontes y Puente, colonia AMSA, alcaldía Tlalpan.
Demanda: Rechazo a la colocación de un tope vehicular.
Opciones viales: Acoxpa, Calzada del Hueso y Periférico Sur.
Federación de Jóvenes Comunistas México
Hora: 15:00.
Lugar: Embajada de Estados Unidos, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Mitin en solidaridad con Cuba.
Opciones viales: Ejército Nacional, Río San Joaquín y Periférico.
Colectivo “Justicia para Velvet”
Hora: 16:00.
Lugar: Cámara de Diputados, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
Demanda: Respaldo a iniciativa para endurecer sanciones por accidentes mortales causados por conductores bajo efectos de alcohol o drogas.
Opciones viales: Fray Servando, Viaducto y Congreso de la Unión.
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
Hora: 17:00.
Lugar: Antigua Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma No. 305, alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda: Acto político-cultural en solidaridad con Cuba.
Opciones viales: Circuito Interior, Insurgentes y Río Tíber.
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
Hora: Durante el día.
Lugar: Centro Citibanamex, Av. del Conscripto No. 311, alcaldía Miguel Hidalgo.
Demanda: Protesta contra la participación de empresas israelíes en Expo Seguridad México 2026.
Opciones viales: Ejército Nacional, Periférico y Río San Joaquín.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
Hora: Durante el día.
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa.
Demanda: Solicitan revisión de un caso de feminicidio por presuntas irregularidades procesales.
Opciones viales: Eje 5 Sur, Periférico Oriente y Avenida Tláhuac.