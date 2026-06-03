CNTE volverá a afectar vialidades en CDMX; y habrá otras movilizaciones HOY

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se detiene, este miércoles 3 de junio tiene programada una nueva movilización en la zona del primer cuadro de la Ciudad de México, también continúa su plantón; además de la coordinadora otros grupos realizarán protestas, mira aquí todos los detalles.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Los integrantes de la CNTE insistieron en la demanda de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se siente con ellos a la mesa para cumplir los ofrecimientos que les hizo en campaña. Foto: Especial

Hora: 09:30.

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, mejoras laborales y salariales, entre otras demandas.

Opciones viales: Circuito Interior, Balderas, Chapultepec y Eje 1 Norte.

Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH

Hora: 11:00.

Lugar: Museo Nacional de Antropología, Paseo de la Reforma y Gandhi, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Exigen respeto a derechos sindicales y cumplimiento de resolutivos laborales.

Opciones viales: Circuito Interior, Ejército Nacional y Mariano Escobedo.

Fundación “Asocive”, A.C.

Hora: 09:00.

Lugar: Arcos de Belén y Balderas, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Solicitan devolución de mobiliario y autorización para espacios de venta en el Metro.

Opciones viales: Dr. Río de la Loza, Eje Central y Chapultepec.

Comunidad Politécnica

Hora: 12:00.

El conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrancará una nueva semana sin una fecha definida para retomar el diálogo entre autoridades y alumnos. Foto: Cuartoscuro

Lugar: Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Respuesta al pliego petitorio estudiantil del IPN.

Opciones viales: Circuito Interior, Avenida de los Maestros y Marina Nacional.

Universidad Pedagógica Nacional

Hora: 12:30.

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Picacho-Ajusco No. 24, alcaldía Tlalpan.

Demanda: Conversatorio con madres buscadoras rumbo a jornada por desaparecidos.

Opciones viales: Insurgentes Sur, Periférico Sur y Carretera Picacho-Ajusco.

Colectivo “Nuestra América”

Hora: 14:00.

Lugar: Hemiciclo a Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Acción solidaria contra el bloqueo a Cuba.

Opciones viales: Eje Central, Arcos de Belén y Fray Servando.

Vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios y AMSA

Hora: 14:00.

Lugar: Prolongación Canal de Miramontes y Puente, colonia AMSA, alcaldía Tlalpan.

Demanda: Rechazo a la colocación de un tope vehicular.

Opciones viales: Acoxpa, Calzada del Hueso y Periférico Sur.

Federación de Jóvenes Comunistas México

Hora: 15:00.

Lugar: Embajada de Estados Unidos, Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Mitin en solidaridad con Cuba.

Opciones viales: Ejército Nacional, Río San Joaquín y Periférico.

Colectivo “Justicia para Velvet”

Hora: 16:00.

Lugar: Cámara de Diputados, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Demanda: Respaldo a iniciativa para endurecer sanciones por accidentes mortales causados por conductores bajo efectos de alcohol o drogas.

Opciones viales: Fray Servando, Viaducto y Congreso de la Unión.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Hora: 17:00.

Lugar: Antigua Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma No. 305, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Acto político-cultural en solidaridad con Cuba.

Opciones viales: Circuito Interior, Insurgentes y Río Tíber.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: Durante el día.

Lugar: Centro Citibanamex, Av. del Conscripto No. 311, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Protesta contra la participación de empresas israelíes en Expo Seguridad México 2026.

Opciones viales: Ejército Nacional, Periférico y Río San Joaquín.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Solicitan revisión de un caso de feminicidio por presuntas irregularidades procesales.

Opciones viales: Eje 5 Sur, Periférico Oriente y Avenida Tláhuac.