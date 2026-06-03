CDMX instala Gabinete Económico-Financiero por el Mundial 2026
El nuevo sitio de transparencia del Gobierno fue presentado ante representantes del sector empresarial y comercial, registró más de 100 mil visitas en su primer día de operación.
En su primer día de arranque de operaciones, el lunes 1 de junio, la Plataforma de Transparencia de las Obras para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, alcanzó cien mil visitas.
El nuevo sitio de transparencia del Gobierno central fue presentado el martes ante representantes del sector empresarial y de comercio de la ciudad, durante la primera sesión del Gabinete Económico-Financiero en la coyuntura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encabezada por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcon.
Impacto económico
La sesión tuvo como eje prioritario dar seguimiento a la actividad económica de sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios en la capital del país.
Ante líderes empresarias del sector turismo, hotelero y gastronómico de la ciudad, Juan Pablo de Botton Falcón, se comprometió a que la nueva Plataforma incluirá indicadores de impacto económico que serán integrados con el apoyo del Gabinete Económico-Financiero de la Ciudad de México.
El nuevo sitio, incorpora datos de los proyectos de inversión de beneficio permanente para las y los capitalinos realizados en la coyuntura del Mundial 2026, y para las que el gobierno local ha invertido, hasta la fecha, 23 mil millones de pesos, como publicó Excélsior el sábado.
Plataforma abierta
De Botton Falcon recordó que la plataforma está disponible en https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx. y puede ser consultado de manera libre y abierta por cualquier ciudadano.
La Secretaría de Administración y Finanzas destacó que la sesión, que se llevó a cabo de forma privada, se instaló con el fin de dar seguimiento a la actividad económica de sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios en la CDMX durante el Mundial.
“Se refrenda así el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México por la transparencia y la colaboración con el sector privado para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la capital”, precisó la dependencia.
Acompañaron a De Botton la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas; el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez, así como representantes de autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Por parte del sector empresarial asistieron el presidente Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío Pando; el presidente de la ANTAD, Diego Cosío Barto; de CANIRAC Ciudad de México, Jack Sourasky; de CANACOPE, Ada Irma Cruz Davalillo, y la presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, Alicia Mejía, entre otros.