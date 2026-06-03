CDMX instala Gabinete Económico-Financiero por el Mundial 2026

En su primer día de arranque de operaciones, el lunes 1 de junio, la Plataforma de Transparencia de las Obras para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, alcanzó cien mil visitas.

Instalan Gabinete Económico-Financiero por Mundial

El nuevo sitio de transparencia del Gobierno central fue presentado el martes ante representantes del sector empresarial y de comercio de la ciudad, durante la primera sesión del Gabinete Económico-Financiero en la coyuntura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encabezada por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcon.

Impacto económico

Instalan Gabinete Económico-Financiero por Mundial

La sesión tuvo como eje prioritario dar seguimiento a la actividad económica de sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios en la capital del país.

Ante líderes empresarias del sector turismo, hotelero y gastronómico de la ciudad, Juan Pablo de Botton Falcón, se comprometió a que la nueva Plataforma incluirá indicadores de impacto económico que serán integrados con el apoyo del Gabinete Económico-Financiero de la Ciudad de México.

El nuevo sitio, incorpora datos de los proyectos de inversión de beneficio permanente para las y los capitalinos realizados en la coyuntura del Mundial 2026, y para las que el gobierno local ha invertido, hasta la fecha, 23 mil millones de pesos, como publicó Excélsior el sábado.

Instalan Gabinete Económico-Financiero por Mundial

Plataforma abierta

De Botton Falcon recordó que la plataforma está disponible en https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx. y puede ser consultado de manera libre y abierta por cualquier ciudadano.

La Secretaría de Administración y Finanzas destacó que la sesión, que se llevó a cabo de forma privada, se instaló con el fin de dar seguimiento a la actividad económica de sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios en la CDMX durante el Mundial.

“Se refrenda así el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México por la transparencia y la colaboración con el sector privado para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la capital”, precisó la dependencia.

Acompañaron a De Botton la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas; el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez, así como representantes de autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Por parte del sector empresarial asistieron el presidente Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío Pando; el presidente de la ANTAD, Diego Cosío Barto; de CANIRAC Ciudad de México, Jack Sourasky; de CANACOPE, Ada Irma Cruz Davalillo, y la presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, Alicia Mejía, entre otros.