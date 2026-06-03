Reforma a Ley de Movilidad es una simulación, dicen activistas

La reforma a la Ley de Movilidad que se pretende dictaminar en el Congreso de la Ciudad de México es una simulación porque omite límites de velocidad y niveles de alcohol en la sangre de los conductores, advirtió la organización Bicitekas.

La obra fue calificada como la gran utopía de la movilidad que busca una ciudad con bicicletas. Cortesía

En una carta abierta dirigida a la jefa de Gobierno, al presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino, Miguel Ángel Macedo Escartín, a Yolanda García Ortega, integrante de esta comisión y a Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, Bicitekas los exhorta a detener, de manera urgente, la reforma que “simula” la armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).

Omite elementos fundamentales

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante la intención de dictaminar una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que, lejos de cumplir el mandato de armonización establecido por la LGMSV, omite elementos fundamentales para la protección de la vida y la seguridad de las personas usuarias de las vías.

“Debemos ser claros: una reforma que excluye los límites de velocidad y alcoholemia establecidos por la LGMSV no constituye una armonización legislativa. Es una simulación”, indicó en el texto difundido en redes sociales.

La LGMSV establece estándares mínimos obligatorios para todas las entidades, incluyendo medidas específicas para controlar dos de los factores de riesgo más importantes asociados a las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito: la velocidad excesiva y la conducción bajo los efectos del alcohol, agregaron.

Regulación de bicicletas eléctricas en CDMX.

“Estos factores no son negociables ni opcionales”, acotó.

Bicitekas lamentó que, luego de cuatro años de retraso en la armonización y de dos años trabajo técnico, análisis legislativo y participación activa de organizaciones de la sociedad civil especializadas en movilidad y seguridad vial, el texto que se pretende dictaminar ignora deliberadamente estos aspectos centrales que salvan vidas.

“No existe sustento técnico para excluir la velocidad y la alcoholemia de una reforma de seguridad vial.

“Dictaminar esta iniciativa en sus términos actuales constituiría un grave error legislativo y una señal de desprecio hacia la evidencia, la participación ciudadana y el derecho de las personas a desplazarse de manera segura”, agregó.

Bicitekas exigió que la iniciativa no sea dictaminaba en sus términos actuales, que el proyecto sea retirado y corregido antes de continuar su trámite legislativo, que se incluyan los estándares de límites de velocidad y alcoholemia.

“Que el Congreso de la Ciudad de México evite una simulación legislativa y garantice una armonización real, completa y orientada a salvar vidas. La participación ciudadana no puede utilizarse para legitimar una reforma incompleta. (…) La historia juzgará si este Congreso decidió colocarse del lado de la evidencia y de la vida o del lado de la simulación”, señaló.