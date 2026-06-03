Canaco CDMX exige garantizar estado de derecho y condena vandalismo en movilizaciones de la CNTE

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), condenó enérgicamente los actos de violencia, vandalismo y desestabilización social registrados en los últimos días en el corredor Reforma - Centro Histórico, en el marco de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

CIUDAD DE MÉXICO.- Maestros de de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Mario Jasso, Cuartoscuro

Y exhortó a las autoridades a aplicar el Estado de Derecho ante el riesgo de la pérdida de empleos formales por las afectaciones al comercio formal.

Afectaciones económicas graves

El organismo estimó que las afectaciones económicas, por el bloqueo a la actividad comercial derivadas del plantón instalado desde el pasado 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre, a la fecha ascienden a unos 355 millones 770 mil pesos.

Los dirigentes magisteriales advirtieron que, mientras no existan respuestas concretas a sus demandas, continuará la huelga nacional, el plantón en la CDMX y las protestas. Foto: Cuartoscuro

A esta cifra se suman 49 millones 700 mil pesos en pérdidas ocasionadas exclusivamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio, por lo que el impacto económico total alcanza ya alcanza los 405 millones 470 mil pesos, indicó en un comunicado.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta. Tenemos registradas 4 mil 91 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, afirmó el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Piden aplicar la ley sin excepciones

Sobre las advertencias de la Coordinadora respecto a mantener su huelga durante la realización del Mundial de Futbol 2026, la primera presidenta del país evitó pronunciarse al respecto. Cuartoscuro

El dirigente del comercio establecido subrayó a través de su comunicado que el sector productivo no puede ni debe seguir siendo rehén de la violencia y los bloqueos prolongados.

"De mantenerse este escenario, se pondrá en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias que dependen del comercio formal. No podemos normalizar que quienes generan empleo, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo económico de la ciudad sean los principales afectados por este tipo de acciones”, señaló.

Y rechazó actos violentos como el intento de derribo de las vallas que rodean al Zócalo, los daños a la Torre Bienestar, el intento de secuestro de un camión recolector de basura o la destrucción de las figuras alusivas al Mundial.

El presidente de Canaco CDMX hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para aplicar la ley sin excepciones y garantizar el libre tránsito de las personas.

“Exigimos la aplicación irrestricta de la ley y el pleno respeto al Estado de Derecho. Es indispensable activar de manera inmediata los protocolos de orden público necesarios para detener los actos vandálicos, liberar las vías de comunicación, proteger las fuentes de empleo y devolver condiciones de certeza a la actividad económica de nuestra ciudad. La Ciudad de México necesita orden, legalidad y seguridad para seguir siendo el motor económico del país”, indicó.