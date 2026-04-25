Engañan con 'buenas' ofertas de trabajo rumbo al Mundial 2026 ¡Aguas!

A medida que se acerca la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades federales y capitalinas encendieron focos rojos ante la proliferación de ofertas de empleo engañosas que circulan en redes sociales y sitios web apócrifos. Detrás de estas supuestas oportunidades laborales, advierten, operan esquemas de fraude e incluso posibles redes de abuso.

La Policía Cibernética alerta. Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), detectó un patrón que se repite: anuncios con salarios elevados, promesas de hospedaje y transporte, requisitos mínimos y procesos de contratación prácticamente inmediatos. Un gancho atractivo, sobre todo para jóvenes, migrantes o personas que atraviesan por dificultades económicas.

Demanda de empleo temporal

De acuerdo con las áreas de inteligencia cibernética, los delincuentes aprovechan la demanda temporal de empleo que generan eventos internacionales de gran escala. En ese contexto, montan páginas falsas, perfiles en redes o recurren a intermediarios ficticios para captar a quienes buscan una oportunidad laboral.

Representación de un ciberdelincuente.

No se trata solo de engaños administrativos. En varios casos, explicaron las autoridades, estas ofertas encubren actividades ilícitas bajo la fachada de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento. A ello se suma la exigencia de pagos anticipados por supuestos trámites, desde visas hasta uniformes o cursos de capacitación que, en realidad, no existen.

Ante este escenario, las dependencias hicieron un llamado a extremar precauciones. Recomiendan verificar la existencia real de las empresas, desconfiar de sitios con información limitada o de reciente creación, y evitar cualquier oferta que prometa beneficios desproporcionados sin experiencia previa.

Corrobora la información

También pidieron no realizar depósitos por adelantado ni compartir documentos personales, como identificaciones oficiales o datos bancarios, sin confirmar la autenticidad del empleador. Otro foco de alerta son los reclutadores que solo utilizan aplicaciones de mensajería o correos genéricos, sin respaldo corporativo.

Ciberdelincuente con chaqueta con capucha

Las autoridades sugieren, además, corroborar físicamente o en registros comerciales el lugar de trabajo, informar a familiares o conocidos sobre entrevistas laborales y evitar acudir a citas en sitios aislados o domicilios particulares.

Para quienes tengan dudas o detecten actividades sospechosas, la Policía Cibernética capitalina mantiene canales de atención abiertos, tanto vía telefónica como en plataformas digitales.

Asimismo, se encuentra disponible la llamada “Ciberguía”, un instrumento de consulta con medidas preventivas frente a delitos en línea.

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