Rumbo al Mundial 2026: Instalan mapas bilingües en Metro CDMX

Algunos trenes que circulan en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México ya cuentan con mapas de estaciones con indicaciones en español e inglés.

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De cara al Mundial 2026 que inicia el 11 de junio, los mapas se han instalado en vagones de trenes que recorren esta ruta que va de Cuatro Caminos a Taxqueña y que es parte de la conexión más directa en el Centro Histórico y el Estadio Banorte.

Los mapas ya cuentan con leyendas como Salida a la Izquierda - Exit To The Left o Mapa de la Red de Movilidad Integrada - Integrated Mobility Network Map, se observó en un recorrido.

Códigos QR

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Esta última leyenda se acompaña de un Código QR que dirige al usuario a los mapas digitales de las diferentes redes de transporte público gubernamental de la capital como el Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metrobús, Servicio de Transportes Eléctrico o el Tren Interurbano.

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Sin embargo, los mapas digitales todavía no son bilingües, se observó en una consulta.

Durante el recorrido se observó que no todos los trenes cuentan con los nuevos mapas.

El STC informó que todos los trenes de la Línea 2 contarán con los nuevos mapas bilingües los cuales se irán instalando gradualmente.

*bb