Capturan a otros dos implicados en balacera desatada en taquería

Unas horas después de la balacera desatada en una taquería en la colonia La Angostura, de la alcaldía Álvaro Obregón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México logró detener a otros dos sujetos relacionados con ese hecho.

La captura ocurrió luego de atender la denuncia de un hombre que los acusó de haberlo asaltado y despojarlo de sus pertenencias, tras una persecución, los agentes les aseguraron un arma de fuego larga y una tipo pluma.

Las autoridades capitalinas informaron que, al analizar las imágenes de la agresión, se pudo identificar otra motocicleta en la que viajaban los responsables de disparar en contra de las personas que estaban en la taquería.

Foto: SSC

Por lo anterior se incrementaron los patrullajes y recorridos en la demarcación, al circular por la calle Nogal y su cruce con Alcanfores, en la colonia Lomas de la Era, un ciudadano solicitó el apoyo y refirió que los tripulantes de una motocicleta que circulaba metros adelante lo amagaron con un arma de fuego y lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo”.

Podrían ser responsables de ataque a bar

Los uniformados alcanzaron a los jóvenes de 20 y 29 años de edad, tras realizarles una revisión preventiva les aseguraron un arma de fuego larga tipo rifle, un arma tipo pluma, un casco de motociclista y se recuperó el dinero en efectivo propiedad del denunciante.

Foto: SSC

De acuerdo con las investigaciones, además del reporte de disparos en la taquería, están posiblemente relacionados en un robo y los daños ocasionados a un bar, el 16 de abril, en la colonia Lomas de Potrero, de la misma demarcación”.

Por el ataque a la taquería, cinco personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser llevadas a diversos hospitales para ser atendidos.

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