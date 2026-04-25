Caen más sujetos tras violento asalto en Túnel de Santa Fe Vista Hermosa, CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en calles de Venustiano Carranza a cuatro tipos que, según el señalamiento, acababan de asaltar a un hombre. Además, les aseguraron un coche blanco que, al parecer, ya estaba ligado a otro atraco contra un automovilista ocurrido el 21 de abril en un bajo puente en Lomas de Vista Hermosa, en la zona de Santa Fe en Cuajimalpa.

Violento asalto Especial

En ese violento asalto un par de sujetos que iban en una motocicleta le cerraron el paso a un automovilista a quien lo despojaron de un reloj de alta gama de la marca Rolex, pero al parecer estos “moto-ratas” no iban solos.

Más detenidos

La SSC dio a conocer que los oficiales andaban patrullando por la colonia Pensador Mexicano cuando un hombre de 35 años les pidió ayuda y les dijo que minutos antes unos sujetos en ese mismo coche blanco lo habían encañonado y le quitaron sus cosas. Sin pensarlo mucho, los policías ubicaron el vehículo y lo alcanzaron sobre Norte 180, donde les marcaron el alto y revisaron a los que iban adentro.

Ahí fue donde les encontraron una pistola corta con cinco cartuchos, dinero en efectivo y un celular. Los cuatro hombres, de 24, 30, 43 y 54 años, fueron detenidos y los llevaron junto con todo lo asegurado ante el Ministerio Público, que será quien defina qué sigue para ellos.

Y tras las investigaciones se supo que ese mismo coche ya era buscado por el asalto del 21 de abril en el bajo puente de Santa Fe Vista Hermosa, donde lo habrían usado tanto para seguir a la víctima como para escapar después del golpe.

Con estas detenciones ya van ocho personas relacionadas con ese caso, y todo apunta a que podrían ser parte de una banda dedicada a robar tanto a automovilistas como a peatones, así que las investigaciones siguen para ver si logran desarmar por completo al grupo.

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