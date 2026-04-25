Arranca vacunación 2026 en CDMX con nueva vacuna contra VSR

Con la meta de aplicar 1.7 millones de dosis de vacunas a nivel país este sábado arrancó en la Ciudad de México la Semana Nacional de Vacunación 2026, del total de las dosis, más de 880 se aplicarán en la capital.

La estrategia integra por primera vez la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio a mujeres embarazadas para evitar que los recién nacidos puedan fallecer por enfermedades como neumonía.

Foto: Especial

Aumentará inmunidad

Se trata de la más reciente vacuna “que se aplica a mujeres con 32 y 36 semanas del embarazo. Por una parte, protege a la madre, pero el mensaje más importante es que protege a la niña o un niño que van a hacer”; es decir, aumenta su inmunidad y evita que pueda fallecer en los primeros seis meses de una complicación respiratoria, afirmó el secretario de Salud del Gobierno Federal, David Kershenobich.

“Se trata de una innovación en materia de vacunación”, que protege los primeros meses de vida, dijo al encabezar el arranque de la Semana Nacional de Vacunación, acompañado por autoridades sanitarias federales y locales.

“Se trata de crear inmunidad a la mujer embarazada, y esta inmunidad se pasa al producto, al bebé”, remarcó por su parte la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gassman.

Agregó que la meta en la Ciudad de México es aplicar, del 25 de abril al 2 de mayo, 88 mil 600 dosis de vacunas BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Triple Viral (SRP), VPH, influenza y COVID-19 para grupos prioritarios, de manera gratuita. Aunado a la dosis contra en virus sincitial.

Para ello se instalarán módulos itinerantes, además de los fijos, que se encuentran en la red de hospitales y clínicas familiares, detalló.

De lo que se trata “es de completar el esquema universal de vacunación y lo innovador e invitó a las personas y a los padres de familia, “revisar su cartilla, para ver qué tipo de vacuna les falta, tanto a adultos como a menores de edad, para que acudan a su clínica o a algún módulo (…) queremos ampliar la vacunación”, expresó.

Gassman Zylbermam garantizó que “hay vacunas suficientes (…) la novedad es que se aplicará esta vacuna contra el virus sincitial”, insistió.

“En el tema de salud, garantizar que los niños y niñas nazcan bien, vale la pena lo que estamos haciendo como gobierno”, dijo en su oportunidad la mandataria capitalina, Clara Brugada. quien acompañó el arranque de la estrategia nacional, desde la Utopía Mixhuca en la alcaldía Iztacalco.

Brugada aseveró que la Secretaría de Salud Pública de la CDMX “está lista para participar en la Semana Nacional de Vacunación”, y enfatizó el buen resultado que se logró durante el reforzamiento de la campaña contra el sarampión, con el que se logró la aplicación de 3.1 millones de vacunas, a grupos prioritarios, de agosto del año pasado a la fecha.

Recalcó que esta acción permitió “controlar el brote”, aunque insistió en que “éste aún no está controlado del todo”.

La jornada nacional coincide con la Décimo Cuarta Semana de vacunación de las Américas, que arranca el próximo lunes en Canadá, una de las iniciativas de salud pública más emblemáticas de nuestra región, dijo el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, José Moya Medina, presente en el evento.

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