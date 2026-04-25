Clausuran y desmantelan aserraderos ilegales en CDMX

En dos operativos en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México fueron clausurados y desmantelados dos aserraderos clandestinos. Se encontraron más de 12 metros cúbicos de madera de especies como pino y oyamel, así como maquinaria de aserrío y materias primas forestales maderables almacenadas de manera ilícita en el suelo de conservación.

Foto: Especial

Órdenes de cateo

Una orden de cateo se cumplió en un predio de San Miguel Ajusco, identificado como Centro de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales.

“En el sitio se localizaron dos bancos de sierra con motor trifásico y 11.1408 metros cúbicos de madera, entre polines, tablas y tablones”, indicó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en un comunicado difundido este sábado.

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En un segundo predio ubicado en Lomas de Tepemecatl se realizó una inspección en un espacio destinado al almacenamiento de materias primas forestales.

“En este lugar se localizaron 89 piezas de madera en estado verde, es decir, recién cortada y sin proceso de secado, con un volumen de 1.248 metros cúbicos, además de tres sierras cinta y rieles utilizados en procesos de aserrío”, agregó la dependencia.

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Los operativos fueron encabezados por la Sedema, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los materiales decomisados fueron trasladados a las instalaciones de la CORENADR para su resguardo.

Clausuran predios

Ambos predios fueron clausurados y desmantelados como parte de las acciones derivadas de los operativos.

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“Uno de los sitios contaba con antecedentes de clausura temporal desde 2023 por parte de PROFEPA”, indicó.

El Código Penal establece sanciones de 6 a 20 años de prisión para quienes talen o comercialicen madera de manera ilícita en zonas protegidas.

*bb