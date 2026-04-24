Tiroteo en taquería de CDMX deja 5 heridos; hay 2 detenidos, uno de 16 años

Elementos policiacos detuvieron a dos sujetos, de 19 y 16 años, señalados como probables responsables de disparar contra una taquería en la colonia La Angostura, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, ataque que dejó cinco personas lesionadas.

Detenido Especial

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Los Tanques y Río Grijalva, donde, tras un reporte de detonaciones, los oficiales encontraron a varias personas heridas al interior del establecimiento.

Los heridos

Paramédicos atendieron a una mujer de 40 años, con lesiones en pierna y rostro, así como a dos hombres de 47 y 42 años, con heridas en brazo y abdomen, respectivamente, quienes fueron trasladados a un hospital. De manera paralela, otros dos hombres, de 19 y 26 años, también lesionados, fueron llevados por sus familiares a otro hospital.

De acuerdo con el análisis de cámaras del C2 Poniente, los agresores viajaban en dos motocicletas y realizaron disparos hacia el local, lo que provocó que algunos comensales se resguardaran y otros repelieran la agresión.

La detención de los sujetos

Moto

Con el seguimiento en tiempo real, los oficiales ubicaron una de las motocicletas en la colonia Olivar de los Padres, donde interceptaron a sus tripulantes y realizaron la detención.

Los dos jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados, según informó la Policía capitalina.

*bb