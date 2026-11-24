Si tienes un scooter eléctrico y todavía no lo has regularizado, ya hay una nueva fecha límite para hacerlo. Hace unos días, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron una prórroga hasta nuevo aviso, luego de que el plazo original venciera el pasado 20 de noviembre. Este martes se dio a conocer que los propietarios tendrán hasta el 20 de enero de 2027 para poner en regla sus unidades, pues después de esa fecha comenzarán a aplicarse las multas.

¿Qué scooters deben llevar placas?

No todos los vehículos eléctricos están sujetos a las mismas disposiciones. Aquellos con motores de entre 250 y mil watts, que superan los 25 kilómetros por hora, entran en la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), por lo que deberán contar con placas, tarjeta de circulación, licencia de conducir y seguro, además de que sus conductores tendrán que utilizar casco.

A partir del 1 de septiembre de 2026, los vehículos eléctricos personales de mayor velocidad, como algunos scooters, deberán contar con placas y licencia para circular en la capital. Camila Ayala Benabib

Estas unidades no podrán circular por las ciclovías y deberán respetar las restricciones de circulación establecidas en el Reglamento de Tránsito.

En cambio, los vehículos con motores de menos de 250 watts y que no superen los 25 kilómetros por hora únicamente deben realizar un registro gratuito para obtener su Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). Y ellos sí podrán utilizar las ciclovías.

¿Cuánto cuesta emplacar un scooter?

Los propietarios que regularicen sus unidades por ahora tendrán una reducción del 50 por ciento en el costo del trámite de alta, que actualmente es de 355 pesos.

Será a partir del jueves 21 de enero de 2027 cuando comiencen a aplicarse las sanciones por incumplir con la regularización, con multas que podrían alcanzar alrededor de los 2 mil 350 pesos.

¿Cómo registrar y emplacar un scooter eléctrico?

Casi todo el trámite se puede realizar desde casa. Los interesados deberán ingresar con su cuenta Llave CDMX al Sistema de Trámites Vehiculares de la Semovi y tener estos documentos:

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Factura de primera venta o carta factura vigente.

- Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

- Comprobante de domicilio de la CDMX, no mayor a 90 días.

Una vez que la Semovi revise y valide los documentos, el propietario recibirá un correo electrónico con las instrucciones para generar su línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Tras ello, solo entonces tendrá que acudir de manera presencial una vez al Módulo de Control Vehicular ubicado en avenida Álvaro Obregón 269, en la colonia Roma, donde recibirá sus placas, tarjeta de circulación y distintivo, según corresponda.