Emergencia en San Pedro de los Pinos por incendio en fábrica

Una fábrica de plástico corrugado sufrió ayer un incendio en la alcaldía Álvaro Obregón, sin que se registraran lesionados o pérdidas humanas.

La conflagración, que fue controlada en alrededor de una hora, comenzó minutos antes de las 18:00 horas en la fábrica con razón social Corozen, ubicada en Zapotecas #215 bis, en San Pedro de Los Pinos.

Para ese momento el personal que labora ahí ya se había retirado al haber concluido su horario laboral, dijo Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

“El humo negro que salió es porque eran láminas de plástico, no tenemos fallecidos ni heridos en este incendio registrado en este predio de aproximadamente mil 200 metros cuadrados”, agregó.

Al lugar llegaron elementos de cinco estaciones: Central, Álvaro Obregón, Tacuba, Tacubaya y Cuauhtémoc, quienes con apoyo de pipas laboraron por más de dos horas para sofocar en su totalidad la conflagración.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, destacó la pronta intervención de los elementos a su cargo, quienes evitaron que el fuego consumiera en su totalidad el material almacenado en el inmueble.

“Son pacas muy grandes de plástico; afortunadamente se logró evitar que se consumiera en su totalidad. En el primer nivel sí se quedó afectada una gran cantidad de cartón y plástico, pero no se consumió ni la mitad y eso fue muy bueno porque hubiera desprendido muchísimo más humo”, dijo.

Pérez Cova dio a conocer que como parte del ataque al incendio, los vulcanos ingresaron al inmueble para evitar la propagación del fuego.

Urzúa indicó que se habrían visto afectados los mil 200 metros cuadrados del predio y que resultó con dañó una barda perimetral, por lo que fue acordonada para evitar incidentes.

Sin embargo, la titular de la SGIRPC señaló que el incendio no afectó inmuebles aledaños.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) se encargó de acordonar la zona para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia y de desalojar a personas de los inmuebles aledaños para evitar un incidente mayor.

Urzúa detalló que en la atención de la emergencia participaron unos 300 servidores públicos, entre bomberos, policías, personal de Protección Civil, paramédicos y trabajadores de la Segiagua, así como de la alcaldía Álvaro Obregón y otras cercanas.

Urzúa agregó que será la Fiscalía de la Ciudad de México la encargada de realizar los peritajes para determinar el origen del incendio y deslindar responsabilidades.

En redes sociales, el incendio levantó expectativa debido a que la columna de humo se vio a kilómetros a la redonda.