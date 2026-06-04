Dibujan logos oficiales de la FIFA en murales en las calles… y luego los borran

Al gobierno de la Ciudad de México no le bastó con “ajolotizar” gran parte de los puentes peatonales, vehiculares, muros de contención, barandales, asfalto y mobiliario urbano.

Con la fiebre de la fiesta de futbol, a celebrarse en los próximos días en nuestro país, se han realizado murales alusivos al encuentro deportivo por todas partes de la capital, sin considerar que hay logotipos, palabras, títulos, símbolos y otros elementos, que cuentan con protección de propiedad intelectual.

Sin embargo, las marcas registradas fueron borradas poco después de que Grupo Imagen documentó que formaban parte de las obras artísticas en la vía pública

Por la tarde, uno de los murales de Circuito Interior tenía el logo del Mundial, pero por la noche fue borrado. Rodolfo Dorantes

Otro de los murales de Circuito Interior con el logo del Mundial fue repintado. Rodolfo Dorantes

En el bajopuente del Circuito Interior y Calzada de Tlalpan, en dirección al aeropuerto capitalino, fue pintado un mural que cuenta con las leyendas “La pelota vuelve a la casa, a la capital de las y los jóvenes” y “La pelota vuelve a la casa, a la capital de los pueblos originarios”, ambas en la entrada y salida del puente vehicular, pero en las cuatro fue plasmado el logotipo del encuentro futbolístico de este año, junto con una caricatura morada de un ajolote.

Un caso similar fue ubicado en “El mural histórico más grande del mundo”, ubicado en Avenida Centenario y Oriente 157, en la colonia Salvador Díaz Mirón, alcaldía Gustavo A Madero, donde se aprecia un balón de futbol con el mismo logotipo del Mundial y el de la marca Adidas.

Una situación similar ocurre en el catalogado “mural histórico más grande del mundo”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Rodolfo Dorantes

En el mural, también se dibujó el trofeo de la FIFA y un felino, una de las tres mascotas oficiales, las cuales también están protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, en un nuevo recorrido nocturno en los murales de Circuito se observó que los logotipos y referencias al campeonato habían sido cubiertos con pintura.

Consultada sobre la autoría de dichos murales, personal de la Secretaría de Cultura local afirmó que la obra ubicada en Centenario y Oriente 157 está a cargo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En este espacio se aprecia un balón de fútbol que exhibe de forma idéntica el logotipo del torneo. Rodolfo Dorantes

Enfatizaron que la dependencia “colaboró únicamente” en las zonas intervenidas con murales artísticos en avenidas como “Tlalpan y en Congreso de la Unión”.

“Pero únicamente llevan la identidad de la ciudad y de la frase que identifica la campaña del gobierno “La Pelota Vuelve a Casa”, indicaron.

Aseguraron que “se cuidó” no utilizar logos de identidad del evento o de FIFA.

Asimismo, la Secretaría de Cultura se deslindó del mural que se colocó en el bajopuente de Calzada de Tlalpan y Circuito Interior, en el cual se podía observar el logo oficial del Mundial, que después fue "borrado". La dependencia aseguró que "ellos no intervinieron ningún bajopuente”.

La propiedad intelectual oficial está protegida en los Estados Unidos, Canadá y México y en otros territorios del mundo, como marcas comerciales, por copyright o por otras leyes de propiedad intelectual, como las referentes a la competencia desleal o la usurpación de denominaciones, entre otras.

Dichas leyes protegen a la FIFA del uso no autorizado de las reproducciones idénticas de la propiedad intelectual oficial y de todas aquellas variaciones y modificaciones que puedan confundirse con la original, por lo que de no contar con los permisos correspondientes, las autoridades que mandaron a realizar y autorizaron estos trabajos, podrían haber incurrido en un delito y pagar grandes cantidades de dinero por el uso no autorizado de estos elementos sujetos a los derechos de propiedad intelectual.