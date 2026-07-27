La alcaldía Álvaro Obregón impulsa a jóvenes basquetbolistas

Como parte de una estrategia integral para abrir oportunidades de desarrollo deportivo entre las juventudes, la Alcaldía Álvaro Obregón concretó una alianza con el exjugador de la NBA y embajador global de la Jr. NBA, Cliff Morgan. La iniciativa permitirá a 35 jóvenes basquetbolistas de la demarcación acceder de forma gratuita a un curso de preparación de alto nivel junto a especialistas internacionales.

El programa formativo se llevará a cabo del 27 de julio al 23 de agosto en el Gimnasio Modular G-3 e integrará a un total de 100 participantes. De acuerdo con las autoridades locales, los 35 espacios asignados directamente a la alcaldía benefician a talentos del Deportivo G-3 (20 becas), así como de Plateros (5), El Tanque (5) y Valentín Gómez Farías (5). Durante cuatro semanas, los seleccionados recibirán instrucción y asesoría especializada de expertos de Perú, Colombia, Costa Rica y México.

El alcalde Javier López Casarín destacó que el proyecto fortalece la visión institucional de la demarcación y se suma al programa Semillero de Campeones, diseñado para detectar y acompañar a talentos infantiles y juveniles. Al respecto, el edil afirmó: “Nuestro objetivo es que cada vez más niños y jóvenes tengan acceso a oportunidades que los acerquen a niveles profesionales”.

Por su parte, Cliff Morgan reconoció el compromiso del gobierno local con el desarrollo social y explicó que decidió sumar esfuerzos tras identificar el potencial de los deportistas obregonenses, en especial de quienes enfrentan barreras económicas. El exatleta profesional, con trayectoria en academias de México, Perú, Colombia y Uruguay, subrayó que abrir espacios desde edades tempranas resulta clave para la formación integral de las nuevas generaciones.

Asimismo, Azul Valdés, entrenador del Deportivo G-3, señaló que la instrucción elevará las habilidades técnicas de los participantes para proyectarlos hacia escenarios competitivos de alto rendimiento, aprovechando la infraestructura del inmueble sede, capacitado para albergar encuentros semiprofesionales.