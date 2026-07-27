Bomberos apagan incendio en departamento en la Granada; evacúan a 300 personas

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México extinguió un incendio en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio ubicado en la colonia Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova, reportó que no hubo personas lesionadas.

“Atendimos el reporte de un incendio en el quinto piso de un edificio departamental en la colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo. #AlMomento, informo que el fuego ha sido extinguido y no se reportan personas lesionadas. Realizamos labores de remoción y enfriamiento”, informó a las 10:15 de este miércoles en su cuenta de X.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que como medida preventiva debieron ser evacuadas unas 300 personas.

Reproducir Como medida preventiva debieron ser evacuadas unas 300 personas.

La dependencia indicó que el siniestro ocurrió en el inmueble ubicado cerca del cruce de Lago Zurich y Lago Andrómaco.

Usuarios de redes sociales denunciaron que las motocicletas estacionadas a lo largo de la calle dificultaron el acceso de los vehículos de emergencia.

“Increíble, hay una emergencia en el edificio de Cezanne y los servicios de emergencia no pueden entrar a ayudar, porque @AlcaldiaMHmx y @LaSEMOVI se niegan a regularizar a las motos y todos los problemas de tráfico que hay en esta colonia”, se publicó en la cuenta de X @kareen_mr.