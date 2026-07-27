Detienen a seis por extorsión, robo y narcomenudeo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas durante el fin de semana cumplieron seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, delitos contra la salud y robo agravado.

Ello, derivado de las labores de inteligencia y la colaboración interinstitucional, en atención a diferentes denuncias ciudadanas, informaron en un comunicado conjunto.

El viernes 24 de julio, en un centro penitenciario ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, se detuvo a un hombre de 22 años, a quien se le informó de la orden de aprehensión por delitos contra la salud.

En la misma alcaldía, en la avenida Del Fuerte, de la colonia Castillo Grande, se llevó a cabo la detención de una mujer de 40 años, por el delito de extorsión agravada, quien posiblemente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia en la zona.

El mismo día, en un centro penitenciario femenil localizado en la alcaldía Iztapalapa, el personal de ambas dependencias dio cumplimiento a la Orden de Aprehensión por el delito de extorsión agravada, en contra de una mujer de 26 años, quien posiblemente forma parte de un grupo delictivo que opera en la zona Centro y mantiene disputa con otra célula criminal.

El 25 de julio, en la calle Doctor Lavista, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, fue aprehendido por el delito de robo agravado en grado de tentativa, un hombre de 39 años, en seguimiento a una carpeta de investigación por un robo a casa habitación ocurrido el 12 de julio en la colonia Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El mismo 25 de julio, en la alcaldía Xochimilco fueron detenidos un hombre de 22 años y una mujer de 44 años por el delito de robo agravado calificado, relacionado con una carpeta de investigación por el asalto a los habitantes de una vivienda localizada en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el 09 de junio del presente año.

“Es importante señalar que a los detenidos les fueron leídos sus derechos de ley y, posteriormente, fueron trasladados ante las autoridades ministeriales que los requieren en distintos Centros Penitenciarios de la Ciudad, para dar continuidad a sus procesos penales”, indicaron las dependencias.