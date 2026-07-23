Destaca Brugada avances en seguridad; delitos se redujeron 64%

Al participar en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, la jefa de Gobierno Clara Brugada destacó que la Ciudad de México registra una reducción de 64 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con 2019, además de una disminución sostenida en homicidios dolosos y robo de vehículos.

Desde el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC), en el Estado de México, Brugada atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Hoy podemos decir al pueblo de México que han venido disminuyendo los homicidios dolosos y el robo de vehículos, con y sin violencia”, afirmó.

Destacó que la coordinación metropolitana en materia de seguridad, fortalecida durante el último año y medio, ha permitido mantener una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y avanzar también en el combate a la extorsión.

Agregó que junio de 2026, mes en el que la capital fue sede de la Copa Mundial de la FIFA, se convirtió en el junio con el menor número de homicidios dolosos desde 2015.

Foto: Especial

Respecto al robo de vehículos, informó que el promedio diario pasó de 18 unidades robadas en 2019 a 14 durante junio de este año, una reducción de 40 por ciento.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, resaltó el incremento en las acciones contra los grupos dedicados al robo de automóviles y la extorsión.

Nos estamos enfocando en objetivos prioritarios, es decir, en las principales bandas que se dedican al robo de vehículo”, señaló.

En la reunión participaron las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez; Guerrero, Evelyn Salgado y Morelos, Margarita González Saravia, además de representantes de Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, quienes revisaron las acciones de coordinación para fortalecer la estrategia de seguridad en la Zona Metropolitana del Valle de México.