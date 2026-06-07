Caen exreos por asaltar a familia que pretendía comprar un auto ofertado en redes 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos posiblemente relacionados en el robo de dinero en efectivo a familia que pretendía comprar un auto ofertado en una red social, quienes fueron citados en calles de la colonia Consejo Agrarista Mexicano de la alcaldía Iztapalapa.

La acción se llevó a cabo cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron a los oficiales que estaban en campo un robo en proceso en el cruce de las calles Segunda Cerrada de Fresno y Encino, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

“Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 53 años y un hombre de 54 años de edad, quienes informaron que fueron citados en el lugar para la supuesta compra de un vehículo que vieron anunciado a través de una red social, por lo que acudieron a bordo de un taxi por aplicación”, dio a conocer la SSC.

Después de llegar al lugar, el hombre y la mujer fueron sorprendidos por cinco sujetos que usaron un arma de fuego para amedrentarlos, los despojaron de los objetos de valor y del dinero que llevaban consigo y se dieron a la fuga.

Sin embargo, los policías en colaboración con los monitoristas del C2 Oriente, ubicaron a los delincuentes unas calles más delante, los alcanzaron y realizaron una revisión preventiva de acuerdo al protocolo de actuación policial.

Allí encontraron una cartera color negro, un monedero, una mochila, dinero en efectivo e identificaciones de los afectados.

Por estos hechos, los elementos de la SSC detuvieron a tres hombres de 23, 24 y 25 años de edad y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC dio a conocer que el detenido de 23 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino en el año 2025, una ocasión por robo calificado y otra por robo agravado, portación de arma de fuego y tentativa de homicidio, además de una presentación al Ministerio Público por posesión de mariguana en el año 2018.

También en el año 2025, por el delito de robo calificado, portación y disparos de arma de fuego y tentativa de homicidio, el detenido de 25 años fue ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.