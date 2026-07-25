Cae presunto integrante de banda dedicada al robo de casas en CDMX 

Un presunto integrante de una célula delictiva, dedicada al robo a casa habitación en la zona poniente de la Ciudad de México, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante su detención al sujeto, de 41 años de edad, se le aseguraron más de 200 dosis de narcóticos.

La captura es resultado de una investigación iniciada tras dos robos a viviendas ocurridos durante este julio, en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Foto: SSC

Uno de los robos se registró el 12 de julio en un inmueble de la calle Presa de Azúcar, colonia Irrigación, en Miguel Hidalgo, otro cometido dos días después en la calle Estado de Sinaloa, colonia Providencia, en Gustavo A. Madero.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia de los Centros de Comando y Control (C2) Norte y Poniente, policías de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron que uno de los presuntos responsables escapó en un automóvil negro y mantenía movilidad constante en calles de Miguel Hidalgo, por lo que se desplegó un operativo de vigilancia.

Foto: SSC

Fue en el cruce de Tonantzin y Marina Nacional, en la colonia Tlaxpana, donde los agentes ubicaron al sujeto.

Durante una revisión preventiva le aseguraron 100 dosis de marihuana, 102 envoltorios con cocaína y un teléfono celular, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El detenido, de 41 años, cuenta con un amplio historial delictivo, registra cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado, entre 2003 y 2012, además de una presentación ante el Ministerio Público por el delito de daño en propiedad ajena en 2019.