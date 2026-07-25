Vecinos que luchan contra despojos en CDMX endurecerían protesta 

Vecinos de la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, advirtieron que si el próximo miércoles no hay avances concretos en las investigaciones por presuntos despojos e intentos de invasión de inmuebles, retomarán las protestas con el bloqueo de Insurgentes Sur y Eje 6 Sur Ángel Urraza.

Además, adelantaron que buscarán impulsar cambios legales para endurecer el combate al despojo de inmuebles en la Ciudad de México.

A nombre de los colonos, Alicia Camps, exintegrante de la Comisión de Participación Comunitaria de Del Valle Centro, sostuvo que buscarán una reforma similar a la aprobada en 2025 en el Estado de México, con el incremento de sanciones contra ese delito, luego del caso de doña Carlota, una adulta mayor de 74 años que, ante la desesperación por ver su predio invadido, hizo justicia por mano propia.

Camps consideró que la legislación capitalina resulta insuficiente para proteger a los propietarios.

Los manifestantes, que denunciaron una oleada de despojos en la colonia, se reunirán con la fiscal Bertha Alcalde Luján Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Esto aquí no se acaba. Queremos impulsar una ley similar a la que hay en el Estado de México. No queremos que la gente tenga que llegar a extremos para recuperar su patrimonio. La ley tiene que proteger al legítimo propietario porque el despojo se está volviendo una práctica rápida, quirúrgica y estratégica. Sales de tu casa y en unas horas ya cambiaron chapas, vaciaron el inmueble y se llevaron toda tu vida”, afirmó.

Al referirse al retiro del plantón que durante cuatro días mantuvieron en el cruce de Matías Romero y avenida Coyoacán, la activista insistió en que se dio un voto de confianza al gobierno capitalino, luego de que se ofreció una mesa de trabajo con la fiscal general, Berta Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Y llamó a propietarios de inmuebles, que tengan carpetas de investigación abiertas por invasión o despojo, a sumarse al movimiento y entregar sus expedientes para que sean incorporados a la reunión del miércoles, la cual finalmente se realizará en las oficinas de la Secretaría de Gobierno y no en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), como se había planteado inicialmente.

Hasta las 21:00 horas de este sábado los colonos estarán recibiendo, en el campamento replegado, los números de carpeta de investigación de los afectados.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

A partir de este domingo y hasta las primeras horas del miércoles, se habilitará un número telefónico y una cuenta de WhatsApp, que serán difundidos posteriormente, para concentrar nuevas denuncias.

Queremos evidenciar que esto no es un caso único ni aislado. Si hay personas con carpetas de investigación por invasión y despojo, que se acerquen con nosotros para que sus casos también sean presentados en la reunión del miércoles”, recalcó.

La representante vecinal aseguró que el presunto intento de despojo del inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18 destapó un problema más amplio en la alcaldía Benito Juárez, donde, afirmó, ya tienen identificados al menos otros seis casos con características similares.

Dijo que “se tenían otros casos”; sin embargo, aseguró que “se perdió el listado”, en el mismo campamento.